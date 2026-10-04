Savunma Sanayii Akademi TEKNOFEST 2026'da Göbeklitepe'den ilham alan stantla yer aldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Akademi, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST 2026'da Göbeklitepe ve Karahantepe'den ilham alan özel konsept stantla yer aldı. Stant tasarımı, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımlarının arkasındaki en temel gücün nitelikli insan kaynağı olduğu mesajını vurguladı.

"Başarının ardında insan var" mottosuyla hareket eden Akademi; mülakat simülasyonları, interaktif deneyim alanları, bilgi yarışmaları ve atölyelerle genç yetenekleri "Milli Yetkinlik Hamlesi" çatısı altında buluşturuyor.

Şener: Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında 60'a yakın proje yürütülüyor

Savunma Sanayii Akademi Direktörü Mesut Şener, Akademi'nin Savunma Sanayii Başkanlığı'nın bir birimi olduğunu, yürüttükleri projelerin yalnızca Başkanlığın gelişimiyle ilgili olmadığını, sektörün iştiraki olan tüm şirketlerin insan kaynağını yetiştirmeyi de kapsadığını söyledi. Şener, en kıymetli projeleri olarak nitelediği Milli Yetkinlik Hamlesi'nin 2 yıl önce Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla hayata geçtiğini, bu kapsamda 60'a yakın proje yürüttüklerini bildirdi.

Şener'in aktardığına göre projeler kitle bazlı ayrılıyor: lise öğrencilerine, üniversite öğrencilerine ve sektör çalışanlarına yönelik ayrı çalışmalar bulunuyor. Direktör, eğitim sürecinin işe girdikten sonra da devam ettiği anlayışıyla hareket ettiklerini kaydetti.

Yetkinlik Tüneli'nden "Yetkini Seç" simülasyonuna

Stantta, tarihten bugüne uzanan teknolojik mirası simgeleyen "Yetkinlik Tüneli", "Yetkinlik Uçuşu" ve "Yetkinlik Radarı" interaktif alanları ile katılımcıların değerlendirici rolüne geçtiği "Yetkini Seç" mülakat simülasyonu ziyaretçilerle buluştu. Genç yetenekler, "Yetkinliğim Yetkimliğim" ve üst düzey rekabete sahne olan "En Yetkin Kim?" yarışmalarında bilgi ve yetkinliklerini sınıyor.

Çocukların teknolojiyle bağını güçlendiren "Kod Adı: Gelecek", "Savunma Devrede" ve "Gelecekteki Ben" atölyeleriyle erken yaşta üretim ve hayal gücü destekleniyor. Röportaj Alanı'nda gençlerin, akademisyenlerin ve sektör profesyonellerinin gelişim yolculuğuna dair görüşleri geleceğe taşınıyor.

Şener stant akışını da anlattı: Ziyaretçiler içeri girdiklerinde önce savunma sanayiinin kara, deniz ve hava ürünlerini görüyor; ardından Göbeklitepe'nin kenarında oturuyormuş hissi veren bölümde Milli Yetkinlik Hamlesi'nin yolculuğu animasyonla gösteriliyor. Stanta gelen ilkokul ve ortaokul öğrencileri atölye çalışmalarına katılıyor, kabinlerde üniversite öğrencilerine yönelik yetkinlik bazlı oyunlar düzenleniyor.

"İnsanlığın 'T' noktası olarak düşündük"

Konseptin çıkış noktasını Şanlıurfa'ya bağlayan Şener, kenti insanlığın ilk çıkış yerlerinden biri olarak nitelendirdi ve Göbeklitepe ile Karahantepe'den esinlendiklerini belirtti. "İnsanlığın 'T' noktası olarak düşündük" diyen Şener, insanlığın ortaya çıktıktan sonra her dönem çeşitli yetkinlikler kazandığını, bugün Türkiye'de yetiştirilen mühendislerin ve gençlerin gökyüzünde görülen uçakları, helikopterleri ve İHA'ları üreten kişiler olduğunu söyledi.

Şener, standın mesajını şu sözlerle anlattı: "Biz bu savunma sanayii sektöründe bu kadar yetkinliğin, bu kadar üretimin aslında arkasında bir 'insan' olduğu gerçeğini vurgulamaya çalışıyoruz." Şener, savunma sanayii özelinde geçmişte yaşanan zorlukları ve bugün katedilen yolu hem TEKNOFEST'te gökyüzünde hem de stantta gençlere ve üniversite öğrencilerine göstermeye çalıştıklarını belirtti.