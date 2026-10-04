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Gündem Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi
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Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi

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Fon soruşturmasında flaş gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma talep edlidi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına başvurdu.

 

FON SORUŞTURMASINDA ÇARPICI GELİŞME! 20 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edilirken tamamı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur isimli 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül için soruşturma izni istedi

 

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bir kişinin daha adliyeye sevk edilmesiyle sayı 20'ye çıktı. 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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