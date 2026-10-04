Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ü Türkiye'de: Yatırımcılar İstanbul'da buluştu

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip Türkiye'de geliştirilen bor temelli gübrenin dünyanın 9 farklı ülkesinde kullanılmaya başlandığı, İstanbul'daki etkinlikte yapılan açıklamalarda belirtildi. Farklı ülkelerden iş insanları ve yatırımcıların katıldığı etkinlikte, borun tarımsal üretimde kullanımının yaygınlaştırılması ve bu alanda Türkiye'ye yeni yatırımlar çekilmesi gündeme geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye, dünya bor üretiminin de yüzde 48'ini gerçekleştiriyor. Bakanlığın 2026'da güncellediği verilere göre 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünü satışı gerçekleştirilirken 1 milyar 322 milyon dolarlık satış geliri elde edildi.

Türkiye'nin bor politikasında madenin ham madde olarak değerlendirilmesinin yanı sıra katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve tarım dahil farklı sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Borun tarımda kullanımı da Türkiye'nin bu madene yönelik stratejik alanlarından biri olarak gösteriliyor. Bakanlık, borun bitkilerin büyüme ve gelişim süreçlerinde ihtiyaç duyduğu elementlerden biri olduğunu ve gübre katkı maddesi olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, borun tarımsal üretimdeki kullanımına ilişkin sunumlar yapıldı.

"Aldığımız sonuçlar çiftçimizin yüzünü güldürüyor"

Bor ile gübre üretimi yapan firmanın yönetim kurulu başkanı Harun Gündoğan, Türkiye'de geliştirilen bor temelli gübrenin yurt dışına açılmaya başladığını belirtti: "Şu anda sadece Türkiye'de değil, dünyanın 9 farklı ülkesinde Türklerin üretmiş olduğu bir ürün, bor gübresi kullanılmaya başlandı. Türkiye'de çok uzun dönemdir denendi, testleri yapıldı ve kullanılmaya başlanmıştı. Aldığımız sonuçlar çiftçimizin yüzünü güldürüyor."

Dünyaya açılırken sınır tanımadıklarını dile getiren Gündoğan, "Bugün Amerika kıtasındayız, Kanada'dayız, Moldova'dayız, Azerbaycan'dayız, Kazakistan'dayız. Dünyanın birçok ülkesinden iş insanları ve devlet erkanı burada" ifadelerini kullandı. Gündoğan, çalışmaların merkezinde toprağın bulunduğunu ve programda toprağın işleneceğini aktardı.

Yatırımcıdan yüzde 20-30 verim artışı iddiası

Etkinliğe katılan yatırımcı Mustafa İzci, bor temelli tarım çalışmalarına yatırım kararını şöyle değerlendirdi: "İlk yatırımımızda proje olarak bize bahsedildiğinde gerçekten çok etkilenmiştik. Tereddüt etmeden yatırımda bulunmuş olduk. İnandırıcılığı konusunda tereddütler, gitgeller oldu. Ancak denenmiş ürünleri görünce, üretim raporlarını inceleyince böyle bir şeyin mümkün olabileceğini gördük."

Yatırımcı Sergülen Bilen ise gübrenin Çukurova bölgesinde birçok çiftçi tarafından kullanıldığını belirtti. "Önümüzdeki yıllarda dünya pazarında gübre konusunda yaşanan gelişmelerle bizim gübremizin de ön plana çıkacağını düşünüyoruz" diyen Bilen, bor temelli gübrenin tarımsal verimi yüzde 20 ila 30 artırdığını ileri sürdü.

Hedefte bor karbür ve ferrobor üretimi var

Türkiye'nin bor alanındaki hedefleri yalnızca tarımla sınırlı değil. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bor karbür ve ferrobor gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılmasını ve borun tarım ile diğer sektörlerdeki kullanım alanlarının genişletilmesini temel stratejiler arasında gösteriyor. Bor; cam, seramik, metalürji, enerji, savunma ve tarım gibi çok sayıda alanda kullanılabiliyor.

İstanbul'daki buluşmada, bor temelli tarım uygulamalarının farklı ülkelere yayılması ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesine yönelik yeni çalışmalar yapılacağı belirtildi.