HAVELSAN'ın MAIN yapay zeka modülü Şanlıurfa'da mülakat simülasyonunda denendi

HAVELSAN, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla kurum içi özgün kabiliyetlerle geliştirdiği MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü'nü Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin kullanımına sundu. Modül, “Milli Yetkinlik Hamlesi” projesi doğrultusunda etkinlik alanında oluşturulan Yetenek Kapsülü'nde ilk kez geniş katılımlı bir mülakat simülasyonunda deneyimlendi.

Savunma sanayiinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, dijitalleşen dünyada artan başvuru hacimlerini daha etkin yönetmek ve operasyonel yükü azaltmak amacıyla yapay zeka tabanlı çözümünü devreye aldı. İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile Dijital Dönüşüm Direktörlüğü'nün ortak çalışmasıyla geliştirilen modül, kapalı devre yapısıyla veri güvenliğini üst seviyede tutarak süreçleri hızlandırıyor.

Nihai karar insan kaynaklarında kalıyor

İşe alım ekiplerine karar destek aracı olarak hizmet veren MAIN; özgeçmişleri ayrıntılı biçimde analiz ediyor, aday yetkinliklerini ilan gereklilikleriyle eşleştiriyor, pozisyona özel mülakat ve vaka soruları hazırlıyor, verilen yanıtları değerlendirip raporluyor. Adaylara ilişkin nihai değerlendirme ve kararlar insan kaynakları departmanlarında kalıyor; modülün sunduğu analizler bu kararları destekliyor.

Avatar karşısında 5 dakikalık simülasyon

Yetenek Kapsülü'nü ziyaret eden öğrenciler ve genç yetenekler, yapay zeka avatarı eşliğinde birebir mülakat simülasyonuna katıldı. Katılımcının eğitim durumuna ve ilgi duyduğu pozisyona özel olarak şekillenen simülasyonda, bireysel ve teknik yetkinlikleri ölçümleyen sorular yöneltildi. Mülakatın tamamlanmasının ardından katılımcılara modül tarafından anlık performans geri bildirimi sağlandı.

HAVELSAN bu uygulamayla hem bünyesinde geliştirdiği yapay zeka teknolojilerini gençlerle buluşturmayı hem de adayların dijital mülakat süreçlerine yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefliyor.

Coşkunyürek: Kısa liste oluşturmaya katkı sağlıyor

HAVELSAN İnsan Kaynakları Direktörü Oğuzhan Coşkunyürek, “Biz özellikle burada TEKNOFEST'e gelen genç arkadaşlarımıza, üniversite öğrencilerimize yapay zeka ile bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedeflemiştik” dedi. Coşkunyürek, uygulamanın insan kaynakları profesyonellerinin yüzlerce başvuru arasından daha kısa listeler oluşturmasına ve gerçekten ihtiyaç olan yetkinlikteki adayların ön elemesine katkı sağladığını kaydetti.

Sürecin işleyişini anlatan Coşkunyürek, adayın önce kendini tanıttığını; eğitim aldığı alan, sahip olduğu yetkinlikler ve talip olduğu pozisyon bilgilerinin alındığını, ardından ilgi duyulan pozisyona yönelik soruların MAIN tarafından yöneltildiğini bildirdi. Deneyimin sonunda yapay zekanın “Güçlü yönleriniz şunlar, şu alanlarda kendinizi daha iyi geliştirmeniz gerekiyor” şeklinde geri bildirimde bulunduğunu, adayların böylece birebir mülakatlar öncesinde bir ön deneme yapmış olduğunu ve bundan memnun kaldıklarını aktardı.

Coşkunyürek'in anlatımına göre kısa liste oluşturulduktan sonra adaylar birebir mülakatla yeniden değerlendiriliyor, sonraki aşamada kurul mülakatı yapılıyor. Deneyim arttıkça yapay zekanın da öğrenip kendini geliştirdiğini, birebir mülakattaki kontrollere göre teknik yönetici ekibin modülü yeniden eğittiğini belirten Coşkunyürek, “Yapay zekânın asıl bize sağlamış olduğu kolaylık, yüzlerce başvuru arasından daha az adayı gösteren bir kısa listeyi oluşturmamıza katkı sağlaması. Bizlere de karar desteği anlamında bir katkısı oluyor” ifadelerini kullandı.