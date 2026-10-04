Rami Kütüphanesi'ndeki AileFest'e hafta sonunda on binlerce kişi katıldı

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın (TGTV) İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği AileFest, hafta sonunda on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından konserlere uzanan festival, 6 Ekim Salı gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında düzenlenen festivale İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. 3 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kütüphaneye gelen on binlerce kişi, çocuklarıyla birlikte festival alanındaki etkinliklere katıldı.

Festival alanında 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına yönelik özel bölümler oluşturuldu. Bu bölümlerde çocuk ve aile atölyeleri, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve deneyim alanları, aile yarışmaları ve sahne gösterileri düzenlendi. Program, farklı kuşakların birlikte vakit geçirmesine yönelik çok sayıda etkinlik içerdi.

Kitap fuarında söyleşi ve imza programları

Aile ve Çocuk Kitap Fuarı, festivalin yoğun ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Çocuk ve aile odaklı yayınların ziyaretçilerle buluştuğu fuarda söyleşiler ve imza programları da yapıldı.

Akşam konserlerinde farklı müzik türleri sahnede

Gündüz programlarının ardından akşam saatlerinde düzenlenen konserler de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçılar Rami Kütüphanesi'nde sahne aldı.

Ailelerin birlikte nitelikli zaman geçirmesini, kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesini ve çocukların kültür, sanat, eğitim ve spor faaliyetleriyle buluşmasını amaçlayan festivalde etkinlikler, 4 Ekim Pazar günü de gün boyu devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliğinin destekleriyle düzenlenen AileFest'in kalan günlerinde çocuk etkinlikleri, atölyeler, söyleşiler, sahne programları ve konserler sürecek.