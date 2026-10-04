Türkiye’de trafikte kuralları hiçe sayan, trafikta kavga eden, makas atan, aşırı hız yapan, alkollü direksiyon başına geçen ve başkalarının hayatını adeta kumara çeviren sürücüler vatandaşın en büyük korkularından biri haline geldi. Vatandaşlar ise halkın adamı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den artık cezaların yalnızca para cezası veya birkaç aylık ehliyet geri alma şeklinde kalmamasını rica ediyor.

“Trafik magandalarının ehliyetleri ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz ki?” sorusu son dönemde daha fazla dile getiriliyor.

Özellikle ağır ve kasıtlı trafik ihlallerinde, başkalarının hayatını açıkça tehlikeye atan sürücüler için çok daha sert bir sistem uygulanması gerektiğini düşünen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'na da çağrıda bulunuyor.

“Birkaç bin kişinin ehliyeti iptal edilecek diye mi çekineceğiz?”

Vatandaşların bakış açısı oldukça net:

“Ülkenin tamamı trafik magandalarından oluşmuyor. Devlet gerçekten tehlikeli sürücüler konusunda kararlı davranırsa, birkaç bin kişinin ehliyetinin ömür boyu iptal edilmesinin topluma ne zararı olabilir?”

Üstelik söz konusu yaptırımın herkes için değil, ağır ihlaller gerçekleştiren ve trafikte insanların hayatını ciddi biçimde tehlikeye atan kişiler için uygulanması öneriliyor.

Vatandaşlar, “Bir insan direksiyon başında sürekli olarak başkasının hayatını riske atıyorsa, onun araç kullanma hakkı toplumun güvenliğinden daha mı değerli?” diye soruyor.

Türkiye'de 2026 yılında trafik cezaları zaten önemli ölçüde ağırlaştırıldı. Yeni düzenlemeyle bazı ihlallerde yüksek para cezalarının yanı sıra ehliyetin geri alınması ve iptali gibi yaptırımlar da genişletildi. Örneğin uyuşturucu etkisinde araç kullanma ve bazı tekrarlanan ağır ihlallerde çok daha sert yaptırımlar getirildi.

Ancak vatandaşların istediği nokta, “ceza verip sonra tekrar trafiğe döndürmek” yerine, gerçekten tehlikeli olduğu tespit edilen sürücünün direksiyonla ilişkisinin tamamen kesilmesi.

Avrupa'da trafik kültürü bir günde oluşmadı

Vatandaşların dikkat çektiği bir başka nokta ise Avrupa ülkelerindeki trafik disiplininin bugünkü haline nasıl geldiği.

Trafik güvenliği konusunda hazırlanan uluslararası kılavuzlarda da yaptırımların caydırıcılığının artırılması, özellikle ağır ve tekrarlanan ihlallerde sürücü belgesinin geri alınması veya iptal edilmesi gibi yöntemlerin kullanılması öneriliyor. Hatta ciddi hız ihlali veya yüksek alkol oranı gibi durumlarda tek bir ağır ihlal sonrasında dahi ehliyete yönelik yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.

Yani vatandaşların söylediği gibi, “trafik kültürü sadece nasihatle oluşmuyor.”

Kurala uymamanın ciddi ve geri dönüşü olmayan sonuçları olduğunu bilen sürücü, bir süre sonra davranışını değiştirmek zorunda kalıyor.

“Bir kişinin özgürlüğü, yüz binlerce kişinin canından daha önemli olamaz”

Vatandaşların İçişleri Bakanlığı'na yönelik çağrısının temelinde de bu düşünce bulunuyor.

Onlara göre devlet, trafikte ağır ihlal yapanlara karşı öylesine net bir çizgi çekmeli ki, kimse “Nasıl olsa birkaç ay sonra ehliyetimi geri alırım” diye düşünmemeli.

“Makas atarak insanların arasına dalan, defalarca alkollü araç kullanan, aşırı hızla şehir içinde yarış yapan, polisin dur ihtarına uymayan veya sürekli olarak insanların hayatını tehlikeye atan bir kişinin ehliyeti ömür boyu iptal edilse ne kaybederiz?” diye soran vatandaşlar, bunun aksine milyonlarca insanın kendisini daha güvende hissedeceğini düşünüyor.

Üstelik böyle bir düzenlemenin toplumun tamamını etkilemesi de gerekmiyor.

“Birkaç bin kişinin ehliyeti iptal edilecek. Ülkenin geri kalanı bundan neden rahatsız olsun?” diyen vatandaşlar, devletin kararlı olması halinde trafik magandalığının kısa sürede ciddi biçimde azalabileceğini savunuyor.

“Devlet kararlı olursa magandalık bıçak gibi kesilir”

Vatandaşlara göre asıl mesele cezanın yalnızca ağır olması değil, kesin ve istisnasız uygulanması.

Çünkü mevcut sistemde ağır para cezaları ve ehliyet yaptırımları bulunsa da vatandaşların bir bölümü hâlâ trafikte aynı görüntülerle karşılaşmaktan şikayet ediyor.

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı'na yapılan çağrı şu noktada birleşiyor:

Ağır trafik magandalığı yapanlara ömür boyu ehliyet iptali getirilsin.

Vatandaşlar, bunun siyasi açıdan da düşünüldüğü kadar büyük bir risk oluşturmayacağını savunuyor:

“Trafik magandaları toplansa kaç kişi olacak? Birkaç bin kişinin oyunu kaybetmemek için yüz binlerce insanın can güvenliği neden riske atılsın?”

Onlara göre devletin görevi, en çok ses çıkaranın değil, kurallara uyan milyonlarca vatandaşın güvenliğini korumak.

Ve belki de tartışılması gereken soru gerçekten şu:

Trafikte insanların hayatını defalarca tehlikeye atan bir kişinin direksiyon başına yeniden dönme hakkını korumak mı daha önemli, yoksa milyonlarca vatandaşın eve sağ salim ulaşmasını sağlamak mı?