Medipol’den Boğaz’da pembe adımlar! Erken tanı hayat kurtarır

Pembe renk, bu kez Boğaz’ın kıyısında meme kanserine karşı farkındalığın simgesi oldu. Medipol Sağlık Grubu’nun düzenlediği etkinlikte sağlık çalışanları ve doktorlar, pembe tişörtleriyle Boğaz boyunca yürüyerek güne hareketli bir başlangıç yaptı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya Yürüyüş Günü kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekildi.

PEMBE BALONLAR FARKINDALIK İÇİN GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Günün erken saatlerinde Bebek Parkı’nda başlayan yürüyüş, boğazın temiz havası ve eşsiz manzarası eşliğinde devam etti. “Sağlıklı yarınlar için yürüyoruz” mesajıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, günlük rutinlerine kısa bir mola vererek birlikte hareket etti. Yürüyüşün ardından meme kanseri farkındalığının simgesi haline gelen pembe balonlar, gökyüzüne bırakılarak etkinliğe renkli görüntüler kattı.

ERKEN TANI TEDAVİ SÜRECİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Kılıçlı, toplumsal farkındalığın meme kanseriyle mücadelede önemli olduğunu belirterek, “Meme kanseri çok sık görülen bir kanser tipi. İnsanlara ulaşabilmek için sosyal ortamları değerlendirmek gerekiyor. Yürüyüş de bunlardan biri. Hem yazılı hem sosyal hem de gerçek hayatın içinde bulunmak gerekiyor” dedi. Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Pelin Basım, meme kanseri farkındalığının yalnızca ekim ayıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, “Aslında farkındalığı bir aya değil, tüm yıla yaymak gerekiyor. Ancak bu ay, topluma daha rahat ulaşabilmemiz açısından önemli bir fırsat sunuyor” diye belirtti.

“MEME KANSERİNDEN ÖLÜMLER GÖRÜLMESİN”

Meme Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sinan Ferahman, etkinliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirterek, “Pazar sabahının çok erken saatleri olmasına rağmen yüzlerce insan, kadını, erkeği, çocuğuyla beraber güzel bir yürüyüş ve çok güzel bir farkındalık çalışması oldu” şeklinde konuştu. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Ferahman, “Bütün amacımız meme kanseri daha erken yakalansın, artık meme kanserinden ölümler görülmesin. Çünkü bunun tedavisi var ve bu erken tanıyla mümkün” ifadelerini kullandı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe İrem Yasin, meme kanseri taramalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, “40 yaş üstü tüm kadınları mamografilerini yaptırmaya davet ediyorum. Taramalarınızı ihmal etmeyin, unutmayın. Erken tanı hayat kurtarır” dedi.

“ERKEN TANI TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan Gemici, meme kanserinde erken tanının radyolojik tetkiklerle ve taramalara aktif katılımla mümkün olduğunu belirterek, “Erken tanı özellikle çok önemli. Bunun nedeni hem tedavilerin kolaylaşması hem de hastaların sağkalımlarının çok daha iyi olması” dedi. Prof. Dr. Gemici, kadınları meme kanseri taramalarını yaptırmaya davet etti. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, yürüyüşün sağlıklı yaşam açısından önemine dikkat çekerek, “Yürüyüş ve adımlama, kas gücünü artıracak aktiviteler bizim için çok kıymetli. İnsan ömrünün arttığı günümüzde hem kas gücünün hem de kemik sağlığının korunması vazgeçilmez unsurlar arasında olmalı” dedi. Klinik Psikolog Elif Pehlivan, kanser süreçlerinde erken tanının psikolojik açıdan da önemli olduğunu belirterek, “Zihnimiz bir süreci bildiğinde onu daha iyi yönetebiliyor. Kanser gibi bizi çok endişelendiren bir süreci daha bilinir ve kontrol edilebilir hale getirmek, erken tanı sayesinde mümkün olabiliyor” dedi.