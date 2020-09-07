  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdullah Şanlıdağ
Abdullah Şanlıdağ

Abdullah Şanlıdağ

07 Eylül 2020

Salgınla yaşamaya alışmak
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

07 Eylül 2020

İntihar kuşağı
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

07 Eylül 2020

Rezaletin kralı üniversitede, “üniversiteleri kapatalım” diyor muyuz?
Atilla Özdür
Atilla Özdür

Atilla Özdür

07 Eylül 2020

Çiğiltepe…
Av. Yaşar Baş
Av. Yaşar Baş

Av. Yaşar Baş

07 Eylül 2020

En ağır cezayı vermeliler
Hacı Yakışıklı
Hacı Yakışıklı

Hacı Yakışıklı

07 Eylül 2020

Ankara koridorlarında son durum
Hasan Aksay
Hasan Aksay

Hasan Aksay

07 Eylül 2020

Hadis-i şerif, Kur’an’la bütünleşen doğru yol rehberidir
Hüseyin Acarlar
Hüseyin Acarlar

Hüseyin Acarlar

07 Eylül 2020

Ya Ben Öleyim mi Söylemeyince
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

07 Eylül 2020

İstanbul’un İşgal Yılları
İbrahim Karataş
İbrahim Karataş

İbrahim Karataş

07 Eylül 2020

Nükleer silah maceramız
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

07 Eylül 2020

Aileyi Yok Etmek Maksadıyla Ankara’da Kotarılan Kararlar
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

07 Eylül 2020

İslâm’ı hâkim kılmanın yolu onu bizzat yaşamaktır
Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!
Gündem

Görüntüler ortaya çıktı: CHP'li başkandan tecavüz skandalı!

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı...
Bir parti daha kuruldu!
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin
Dünya

Mühlet veren Fransa'dan küstah tehdit: Türkiye bize göstersin

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ile ilgili küstah tehditlerde bulundu.

Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!
Dünya

Suudi Arabistan'dan ABD uşaklığında son nokta: Kabe imamı Sudeysi'den yeni skandal!

İsrail ile "normalleşmeye" devam eden Suudi Arabistan'ın din adamlarının, İsrailli bir yetkiliyle poz veren bir fotoğrafı ortaya çıktı...
Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!
Dünya

Canlı yayında ders veren profesör, bir anda koronavirüsten hayatını kaybetti!

Arjantin'de video konferans öğrencilerine ders veren profesör, canlı yayında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?
Dünya

Birbirlerine girdiler! Rusya'dan tepki: Israrcısı oldukları aciliyet nerede?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, zehirlendiği iddia edilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in başına gelenlerin so..
Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan fazla bilinmeyen gerçeği açıkladı: Binlerce vakanın incelendiği test sonucuna göre...

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, binlerce vakanın incelendiği test sonuçlarına göre çocukların da en az yetişkinler k..
Büyükşehir’den online dershane
Eğitim

Büyükşehir’den online dershane

Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan Bursalı gençler için online Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitimleri başlattı. ..
Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı
Gündem

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu: 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay daha ek ödeme yapılacağının bilgisini verdi.
07 Eylül 2020

Rezaletin kralı üniversitede, “üniversiteleri kapatalım” diyor muyuz?

 

Onlarca doktorun, yanında çalışan sekreterinden tutun, daha vahimi hastasına yaptığı cinsel tacizi, mahkeme dosyalarından aktarmamı ister misiniz?

Her meslekte olduğu gibi, doktorlukta da çürük yumurtalar olabilir.. Koronavirüs döneminde de halk sağlığı için büyük fedakarlıklara imza atan mesleğin içindeki birkaç tacizci yüzünden, doktorluğu bütün olarak hedef alacak halimiz yok..

Bizim de yok..

Hiç kimsenin de yok..

Bu çerçevede, bir tane aklı başında bir insanın, yanında çalışan sekreterine, hemşiresine, hatta hatta ameliyat masasındaki hastasına tecavüz eden doktorları gerekçe göstererek, “Doktorluğu yasaklayalım” dediğine şahit oldunuz mu?

Böyle bir şey diyene, "aklından zoru var" gözü ile bakılır..

Onlarca avukatın, stajyerine, sekreterine, daha acıklısı müvekkiline yaptığı cinsel tacizden başlayan, tecavüze kadar varan edepsizliklerini, kendi itiraflarından size aktarayım mı?

Gerek olmadığı kanaatindeyim..

Doktorlukta da vardır, avukatlıkta da, yanlış yapanlar.. 

Dolayısı ile, bir kişi çıkıp da, “Baroları kapatalım. Avukatlığı yasaklayalım” derse, ona ancak gülünür..

Spor antrenörlerinden, onlarca benzer örnek verebiliriz..

Kutsal mesleklerden birisi olarak kabul ettiğimiz öğretmenlikte bile, böylesine olumsuz örnekler sayısızdır..

Alın size, bilim yuvası olduğunu kabul ettiğimiz bir üniversitede, dün ifşa olan rezalet..

Rezalet ne kelime, resmen akan bir lağım!

Üniversitede görevli öğretim üyesi olan bir kadın.. Evli birisi..

Profesör kadrosu ile görev yapan, bölüm başkanı bir erkek ile.. O da evli birisi.. 

Hem evli, hem de çocuk sahibiler..

Birbirleri ile gayrimeşru ilişki kurmuşlar. 

Rezil ilişkileri yetmemiş. 

Bir de utanmadan çıplak videoları birbirlerine yollamışlar..

Ahlak, namus, edep, sıfırın altında..

Ben köşemi, bu ahlaksızlığın ayrıntılarını vererek doldurmayayım..

Ama şu kadarını söyleyeyim..

Bu rezalete imza atan öğretim üyesi kadın ve erkeğin isimleri bile, hiçbir haber kanalında henüz kullanılmadı..

Kullanılamadı..

Konu çoktan, karşılıklı şikayetler sebebi ile mahkemeye bile intikal etmiş..

Ama henüz, görevden el bile çektirilmemişler..

Sadece görev yerlerinde küçük değişiklik ile yetinilmiş..

Bu olay üzerinden, hiç kimse kalkıp da, “Üniversiteleri kapatalım” diyor mu?

Veya örnekleri tekrar baştan alalım.

Hiç kimse, “Bütün doktorlar şöyledir” diyor mu? Derse doğru olur mu?

Hiç kimse, “Bütün avukatlar şöyle şöyledir” diyor mu?

Derse doğru olur mu?

Spor antrenörleri için, öğretmenler için, öğretim üyeleri için “Hepsi şöyledir” diyen var mı?

Olsa, dinleyen olur mu?

Olmaz..

Ama iş dindar kimliği olanlar sözkonusu ise..

Son somut örnek, Akyazı’daki dindar görünümlü grupta yaşanan bir olay..

Şu an için çok kesin bir şey söylemek istemiyorum..

Ayrıntısını henüz net olarak öğrenemediğimiz, ağzı bozuk bir babanın iftiraları mı, yoksa ahiret inancını damarlarında akan kan kadar yakın hissedemeyen, ne oldum delisi şımarık bir şeyh mi, anlamak için biraz daha zaman ister..

Ha, şunu da hemen söylemeliyim..

Küçük kıza istismar olarak gösterilen eylemden çok daha öncesinden başlar, o tarikat evindeki kişilere benim eleştirilerim..

Erkeğin olduğu bir yerde, mutfak işleri için de olsa, evin dışından yabancı bir kadının orada ne işi var?

Evin dışından kadının, 12 yaşındaki kızının orada ne işi var?

O küçük kıza çay getirtilmesinin ne manası var?

Ben buralardan başlıyorum ki..

İslam’ın emri de odur..

“Yaklaşmayınız” buyurulur..

Yani, “yanından bile geçmeyiniz” buyurulur..

Dolayısı ile, İslam’ın zaten yasakladığı, kadın ve erkeğin bir odada, bir evde yalnız olarak birarada olmasının haramlığı bildirilmiş olmasına rağmen, buna dikkat etmeyip, sonrasındaki, absürt olaylar için de, “Acaba doğru mu? Acaba telefonda oyuna getirtilip, itiraf etmiş gibi mi gösteriliyor? Acaba para sızdırmak için kurulmuş bir kumpas mı? Babanın sözlerinden, küfür içerikli kelimeleri kullanmaya yatkınlığına bakılırsa, acaba derinlerden birilerinin operasyonu mu, bir sızma ve sonrasındaki tuzak mı sözkonusu?” şeklinde onlarca soru da.. Aslında başlangıçtaki haramdan kaçınılmaması sebebi ile anlamsız kalıyor..

Ama, doktorlar için demediğimiz, avukatlara reva görmediğimiz, üniversite öğretim üyeleri için konduramadığımız, özellikle de onların üzerinden kurumlarına yönelerek, onları kapatmaya kalkmadığımız bir ortamda..

Bir tarikatteki kişi yanlış yapınca, niye tüm tarikatleri tecavüzcü gibi göstermeye kalkıyoruz?

Hatta tarikatleri de aşıp, tüm dindar insanları tacizci gibi göstermeye kalkışıyoruz.

Hepsini kapatmaya kalkıyoruz!

Bunu yapanlar iyiniyetli olabilir mi?

Değişik gruplardan onlarca kişinin ahlaksız ilişkisini iki satırla geçiştirip, dindar görünümlü birisinin, istisnaen bir yanlışı sözkonusu olunca, çoluk-çocuk demeden, onlarca ayrıntısı ile olayı abartarak, tüm dindarlara mal etmeye kalkışanlarda azıcık ahlak var mı?

Ve son cümle:

“Çözüm; bu ahlaksızların, ‘İslam’dan uzaklaşalım’ önerisinde değil, tam aksine, ‘İslam’a daha sıkı sarılalım’da..”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Bende bir densizin yaptıgı ve islamın kesinlikle kınadıgı tacize şiddetle karşıyım. Farkında degilmisiniz toplumun her katmanına yayılan bir ahlak kokuşması var. Ahlak ve iman birbirine cok sıkı bagıntılıdır. Toplumun iman zayıflıgında bence dini savunur görünüpte yalancılık soygunculuk ve ahlaksızlık yapanların vebali cok büyük. Özellikle genc neslide dinden soguttular, maalesef dine mesafeli kalmaktalar.
  • Yanıtla

Mehmet

Unutmayın kerizler yaşadıkça uyanıklar ölmezmiş. Bu adamlarda kerizler sayesinde ölmez. Zamanında ATATÜRK bunları boşa kapatmadı ama neyse..
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı