Zabıta ekipleri satışa izin vermedi! İnsanlara tarihi geçmiş kahve içireceklerdi
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir gıda toptancısına yönelik denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda ürünlerine yönelik denetiminde dikkat çeken bir durum ortaya çıktı.
Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin gıda toptancısında gerçekleştirdiği denetimde, satış için rafta bulunan kahvelerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ve tarih bilgisi bulunmayan kahveler tespit edildi. Ürünler tutanak altına alınarak imha edildi, işletmeye cezai işlem uygulandı.