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Dünya İlk infaz yarıda kaldı, 4 ay sonra yine aynı doktor seçildi! Christa Pike dosyasında çarpıcı ayrıntı
Dünya

İlk infaz yarıda kaldı, 4 ay sonra yine aynı doktor seçildi! Christa Pike dosyasında çarpıcı ayrıntı

Yeniakit Publisher
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İlk infaz yarıda kaldı, 4 ay sonra yine aynı doktor seçildi! Christa Pike dosyasında çarpıcı ayrıntı

ABD’nin Tennessee eyaletinde Christa Pike’ın sonuçsuz kalan infazıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı.

Christa Pike’ın infazında ölümcül ilacın damar yerine çevre dokuya gitmesiyle başlayan tartışma yeni belgelerle büyüdü. Mahkeme kayıtlarına göre infazı yöneten Dr. Mark Fowler, Mayıs ayında Tony Carruthers için planlanan başka bir infazda da aynı görevdeydi. O işlem, damar yolu açılamaması nedeniyle iptal edilmişti.

 

Bir saatten uzun süre damar yolu arandı

Tony Carruthers’ın infazı 21 Mayıs’ta yapılacaktı. Ancak infaz ekibi, işlemin başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra bile gerekli iki damar yolunu açamadı. Bunun üzerine Fowler odaya çağrıldı. Mahkeme dosyasına giren beyana göre doktor, iki farklı noktadan merkezi damar yolu açmayı denedi ancak başarılı olamadı. Girişimler bir saatten fazla sürdü. Carruthers’ın avukatı, müvekkilinin bu sırada açıkça acı çektiğini ve “Acıyor, acıyor” diye inlediğini belirtti. İnfaz daha sonra durduruldu.

 

2013’ten beri merkezi damar yolu açmamıştı

Dosyadaki bir başka ayrıntı ise Fowler’ın geçmişte verdiği ifadeden çıktı. Fowler, 2025 yılında verdiği ifadede 2013’ten bu yana herhangi bir sağlık kuruluşunda merkezi damar yolu açma yetkisinin bulunmadığını ve o tarihten sonra böyle bir işlem yapmadığını söyledi. Mahkemeye sunulan tıbbi değerlendirmede de bu kadar uzun süre merkezi damar yolu açmamış bir kişinin güncel uygulama için gereken deneyime sahip olup olmadığı sorgulandı.

 

Dört ay sonra Pike’ın infazında yeniden görev aldı

Tony Carruthers’ın infazının iptal edilmesinden yalnızca dört ay sonra Fowler bu kez Christa Pike’ın infazını yönetecek doktor olarak seçildi. Pike’ın infazında da ciddi sorun yaşandı. Fowler daha sonra ölümcül dozda verilen pentobarbitalin yanlış yerleştirilen damar yolu nedeniyle doğrudan damara gitmediğini, çevredeki dokuya yayıldığını açıkladı. Bu hata, Pike’ın infazının sonuçsuz kalmasının temel nedenlerinden biri olarak gösterildi.

 

“Uyarılar dikkate alınmadı”

Yaşananların ardından Tennessee’deki infaz prosedürleri yeniden tartışmaya açıldı. Carruthers’ın avukatları ve savunma ekibi, Mayıs ayındaki başarısız girişimin ardından sistemin kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini savundu. Yetkililerin daha önce yapılan uyarıları dikkate almadığı öne sürülürken, infazlarda daha fazla denetim ve şeffaflık sağlanmadan uygulamaların yeniden başlamaması çağrısı yapıldı.

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