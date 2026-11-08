Apple'dan teknoloji dünyasını sarsacak hamle! Siri AI ve Apple Intelligence için parayı veren düdüğü çalacak!

Apple, yeni nesil yapay zekâ asistanı Siri AI ve Apple Intelligence özelliklerine günlük kullanım sınırları getiriyor. iOS 27 ile kullanıma sunulan yapay zekâ sisteminin özellikle bulut üzerinden gerçekleştirilen gelişmiş işlemleri belirli kotalara tabi olacak.

Kullanıcılar temel özelliklerden ücretsiz yararlanmaya devam ederken daha yüksek kullanım hakkı için ücret ödeyecek. Apple, ücretsiz kullanım miktarlarını ve ek erişimin fiyatlandırmasını henüz açıklamadı.

Siri AI ve Apple Intelligence Kullanım Sınırları Nasıl İşleyecek?

Apple’ın 2026 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda Siri AI’ın işletme maliyetleri ve gelecekteki ücretlendirme modeli gündeme geldi.

Apple CEO’su John Ternus, Finans Direktörü Kevan Parekh ve Operasyon Direktörü Sabih Khan’ın katıldığı toplantıda, yeni nesil Siri’nin hem cihaz üzerinde hem de bulut sunucularında çalışan yapay zekâ modellerinden yararlandığı ele alındı.

Apple’ın Eylül ayında yayımladığı kullanım koşullarında da yer alan sınırlamalar, özellikle şirketin Private Cloud Compute altyapısını kullanan gelişmiş yapay zekâ özelliklerini kapsıyor.

Siri AI, akıllı fotoğraf düzenleme araçları, Image Playground ve Kestirmeler uygulamasındaki bulut tabanlı modeller, günlük kullanım hakkının sınırlandırılabileceği özellikler arasında bulunuyor.

Siri AI, kullanıcının isteklerini yerine getirirken iki farklı işlem yönteminden yararlanıyor. Daha az işlem gücü gerektiren görevler doğrudan iPhone, iPad veya Mac üzerinde çalıştırılıyor.

Daha karmaşık istekler ise Apple’ın Private Cloud Compute adını verdiği özel bulut altyapısına aktarılabiliyor. Böylece cihazın işlem kapasitesinin yeterli olmadığı görevler, sunucu tarafındaki daha güçlü yapay zekâ modelleriyle gerçekleştiriliyor.

Cihaz üzerinde gerçekleştirilen işlemler için ayrıca bulut işlem maliyeti oluşmuyor. Apple Finans Direktörü Kevan Parekh, yerel işlemlerin oldukça verimli olduğunu ve şirket açısından kayda değer bir işlem maliyeti oluşturmadığını belirtti. Buna karşılık sunucu tarafında çalışan modellerin kullanımı, her yapay zekâ isteğinde belirli bir hesaplama maliyetini beraberinde getiriyor.

Parekh, Siri AI’ın cihaz üzerinde ve bulutta gerçekleştirdiği işlemlerin dağılımını henüz kesin olarak belirleyemediklerini de açıkladı. Yeni sistemin eylül ayının ortasında kullanıma sunulmasının ardından kullanıcı davranışları ve işlem talepleri izlenmeye başlandı. Şirket, Siri AI’ın bulut kaynaklarını ne ölçüde kullanacağını ve gelecekte ne kadar ek sunucu kapasitesine ihtiyaç duyacağını değerlendirmeye devam ediyor.

Günlük kullanım sınırları her yapay zekâ özelliği için aynı olmayacak. İşlemin karmaşıklığı, kullanılan model, sunucu talebi ve sistem politikaları gibi etkenler kullanıcılara tanınan hakları değiştirebilecek. Apple ayrıca kullanım koşullarını ve mevcut limitleri istediği zaman güncelleyebilecek.

Bir kullanıcı belirli bir yapay zekâ özelliğinin kullanım sınırına ulaştığında, ilgili özellik geçici olarak devre dışı kalabilecek veya işlevleri kısıtlanabilecek. Kullanım hakkı sıfırlandığında özellik yeniden kullanılabilecek.

Bu sırada cihazdaki diğer yapay zekâ özelliklerinden yararlanılmaya devam edilebilecek. Apple, kullanım haklarının ne kadar sürede yenileneceğini veya her özellik için kaç ücretsiz işlem yapılabileceğini henüz duyurmadı.

Günlük sınırlamaların uygulanacağı özellikler arasında Fotoğraflar uygulamasındaki Clean Up, Extend ve Spatial Reframing araçları da bulunuyor. Clean Up, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırırken Extend, görüntünün mevcut sınırlarının dışını yapay zekâ ile tamamlayabiliyor.

Spatial Reframing ise fotoğrafların yeniden çerçevelenmesini sağlıyor. Bu işlemlerde sunucu tabanlı yapay zekâ modellerinden yararlanılması, kullanım hakkının azalmasına neden olabilecek.

Image Playground da kullanım sınırlarının kapsamına giriyor. Kullanıcıların metin komutlarından görsel oluşturmasını sağlayan uygulamada bulut üzerinden yapılan işlemler günlük kotaya dahil edilebilecek.

Ayrıca Kestirmeler uygulamasında sunulan AFM 3 Cloud ve AFM 3 Cloud Pro modelleri ile Apple Foundation Models altyapısını Private Cloud Compute üzerinden kullanan üçüncü taraf uygulamalar da sınırlamalardan etkilenecek.

Apple’ın ücretlendirme planında iCloud+ abonelikleri de yer alıyor. Şirket, haziran ayında düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinde, bulut tabanlı Apple Intelligence özelliklerinde artırılmış kullanım hakkının çoğu iCloud+ abonelik paketiyle sunulacağını duyurmuştu. Ancak hangi aboneliğin Siri AI için kaç ek sorgu hakkı sağlayacağı veya hangi yapay zekâ özelliklerinin hangi pakete dahil edileceği henüz ayrıntılı olarak açıklanmadı.

Mevcut iCloud+ aboneliklerinde bazı Apple Intelligence özelliklerine ilişkin ayrı sınırlamalar bulunuyor. Örneğin Ev uygulamasındaki yapay zekâ destekli kamera video özetleri, 2 TB depolama planında bir, 6 TB planında iki ve 12 TB planında beş kameraya kadar kullanılabiliyor. Siri AI ve diğer bulut tabanlı özelliklerin ücretli erişim koşulları ise bu kamera sınırlarından ayrı olarak belirlenecek.

Yeni nesil Siri AI, 14 Eylül 2026 tarihinde iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 ve visionOS 27 ile beta olarak kullanıma sunuldu. İlk aşamada İngilizce desteğiyle yayımlanan asistan, önceki Siri sürümlerinden farklı olarak kullanıcıların kişisel bağlamını anlayabiliyor, ekrandaki içerikleri inceleyebiliyor ve uygulamalar arasında daha kapsamlı işlemler gerçekleştirebiliyor.

Örneğin Siri AI, kullanıcının mesajlarında geçen bir bilgiyi bulabiliyor, e-postalardaki ayrıntıları inceleyebiliyor ve elde ettiği bilgileri başka uygulamalardaki işlemler için kullanabiliyor.

Ayrıca internet üzerindeki güncel bilgilere erişerek soruları yanıtlayabiliyor ve konuşmanın bağlamını koruyarak takip sorularını değerlendirebiliyor. Bu tür işlemlerin bir bölümü cihaz üzerinde tamamlanırken daha fazla işlem gücü gerektiren görevlerde Private Cloud Compute devreye giriyor.

Apple, Private Cloud Compute altyapısını kullanıcı verilerinin gizliliğini koruyacak şekilde tasarladı. Sunucu üzerinde işlenen kişisel bilgiler, Siri AI’ın mesajlar, e-postalar, kişiler ve diğer uygulamalardaki verilerle çalışabilmesi açısından önem taşıyor.

John Ternus, özellikle kullanıcı adına işlem gerçekleştiren yapay zekâ sistemlerinde hangi verilere erişim izni verildiğinin açık olması gerektiğini ve güvenlik ile gizliliğin korunacağını belirtti.

Siri AI’ın kullanıma sunulduğu cihazlar arasında iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max ile iPhone 16 ve sonraki uyumlu modeller bulunuyor. M1 ve daha yeni Apple Silicon işlemcili Mac modelleri, uyumlu iPad cihazları ve Apple Vision Pro da desteklenen ürünler arasında yer alıyor. Apple Watch tarafında ise yeni nesil yapay zekâ özelliklerinin kullanılması için uyumlu bir iPhone bağlantısı gerekiyor.

Apple Intelligence’ın mevcut özellikleri Türkçe dilini desteklese de Siri AI’ın yeni nesil sürümü henüz Türkçe olarak sunulmuyor. Eylül ayında İngilizce ile başlayan beta dağıtımında Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca için de destek takvimi açıklandı. Siri AI’ın Türkçe olarak kullanıma sunulacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

Apple’ın kullanım koşulları, aşırı yoğun, otomatik, kötüye kullanım içeren veya hizmetin diğer kullanıcılar tarafından erişilebilirliğini etkileyen işlemlere ek kısıtlamalar uygulanmasına da izin veriyor.

Şirket, kullanım sıklığı, talep edilen işlem miktarı ve isteklerin karmaşıklığını değerlendirerek erişimi yavaşlatabiliyor, geçici olarak durdurabiliyor veya belirli özellikleri kısıtlayabiliyor.

Siri AI ve Apple Intelligence için ücretli ek erişimin ne zaman başlayacağı, abonelik fiyatları ve günlük ücretsiz kullanım haklarının miktarı henüz kesinleşmedi. Apple, artırılmış kullanım seçeneklerinin gelecekte ücret karşılığında sunulacağını doğrularken cihaz üzerinde çalışan mevcut temel işlevlerin kullanılması için ayrıca bir Siri AI aboneliği duyurmadı.