Kurtçuklar şifa dağıtıyor! İyileşmeyen yaralarda asırlık tıbbi larva mucizesi!

İyileşmeyen yaraların tedavisinde kullanılan larva tedavisi, modern tıpta dikkat çeken yöntemler arasında yer alıyor. Özel laboratuvarlarda steril şartlarda yetiştirilen tıbbi larvalar, yara bölgesindeki ölü dokuların temizlenmesine ve iyileşme sürecinin desteklenmesine yardımcı oluyor. Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, özellikle diyabetik ve iyileşmesi güç yaralarda kullanılan yöntemin yüzyıllardır bilindiğini belirterek uygulamanın mutlaka sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

Diyabet nedeniyle oluşan yaralar, uzun süre iyileşmeyerek hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür yaraların tedavisinde başvurulan yöntemlerden biri de Maggotolarak bilinen tıbbi larva tedavisi. Yara bölgesindeki ölü dokuların temizlenmesine yardımcı olan ve salgılarıyla iyileşme sürecini destekleyebilen larvalar, özel laboratuvarlarda steril şartlarda yetiştiriliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi GETAT Bölüm Başkanı Uzm. Dr. Yegane Koulıeva Özcan, yöntemin uygulama aşamalarını ve hangi yaralarda kullanılabildiğini anlattı.

Yüzyıllardır kullanılan bir yöntem

Maggot tedavisinin yüzyıllardır uygulanan bir yöntem belirten Dr. Özcan, tarih boyunca özellikle iyileşmeyen yaralarda kullanıldığını ifade etti. Dr. Özcan, "Özellikle diyabetik yaralarda, iyileşmeyen ve antibiyotiklere dirençli yaralarda başarıyla kullanılabiliyor. Yöntemin geçmişine baktığımızda, savaş alanlarında yaraları gözlemleyen cerrahların, larvaların bulunduğu bazı yaraların daha hızlı ve sağlıklı iyileştiğini fark ettiklerini görüyoruz. Bu gözlemlerin ardından Avrupa, Amerika ve Avustralya’da çeşitli araştırmalar ve incelemeler yapıldı" dedi.

Doğadaki her larva kullanılmıyor

Günümüzde tedavinin modern tıbbın gerekliliklerine uygun şekilde uygulandığını vurgulayan Dr. Özcan, doğada bulunan herhangi bir sineğin larvasının bu amaçla kullanılamayacağını belirtti. Dr. Özcan, "Geçmişte doğada bulunan larvalar kullanılırken günümüzde özel laboratuvarlarda, steril şartlarda yetiştirilen tıbbi larvalardan yararlanılıyor. Bu tedavide yalnızca belirli özelliklere sahip larvalar kullanılıyor. Uygulama mutlaka bir sağlık kuruluşunda, cerrahi ekip veya profesyonel sağlık ekibi tarafından yapılmalı" diye konuştu.

Yaranın durumuna göre uygulanıyor

Tedavinin aşamalarının yaranın özelliklerine ve hastanın durumuna göre belirlendiğini aktaran Dr. Özcan, uygulama öncesinde yara bölgesinin temizlendiğini ve tıbbi larvaların yaranın üzerine yerleştirildiğini anlattı. Pansumanların ve larvaların yenilenme sıklığının hastaya göre değiştiğini belirten Dr. Özcan, bu sürecin doktor tarafından planlandığını kaydetti. Larva tedavisinin yalnızca yara bölgesindeki ölü dokuların temizlenmesiyle sınırlı olmadığını belirten Dr. Özcan, larvaların salgılarının da iyileşme sürecinde rol oynayabildiğini söyledi. Dr. Özcan, "Tedavinin etkisi yalnızca yara temizliğiyle sınırlı değil. Larvaların salgılarında bulunan bazı biyolojik proteinler de yaranın iyileşme sürecini destekleyerek dokunun toparlanmasına katkıda bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.