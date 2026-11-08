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Spor Alperen Şengün 15 sayı attı ama Rockets’a yetmedi
Spor

Alperen Şengün 15 sayı attı ama Rockets’a yetmedi

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Alperen Şengün 15 sayı attı ama Rockets’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün 15 sayı kaydetmesine rağmen Phoenix Suns'a 102-99 yenildi.

Rockets'ın Mortgage Matchup Center'da Suns'a mağlup olduğu karşılaşmada yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

Sezonun üçüncü yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 21 ve Amen Thompson 17 sayı kaydetti.

Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta ise Devin Booker 24 ve Jalen Green 16 sayı attı.

STEPHEN CURRY'DEN 41 SAYI

Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Orlando Magic'i uzatmada 126-119 yendi.

Tamamı üst üste olmak üzere 7 galibiyete ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Yaxel Lendeborg 23 sayı, 8 ribaunt üretti.

Peş peşe 4, sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Magic'te ise Franz Wagner 30, Tristan da Silva ve Wendell Carter Jr 19'ar sayı buldu.

Alperen Şengün’den double double
Alperen Şengün’den double double

Spor

Alperen Şengün’den double double

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