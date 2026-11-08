20 kişi yaralandı! O ülke 5,7 ile sallandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’nın Shizuoka eyaletinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok eyalette şiddetli hissedilen sarsıntıda tsunami riski oluşmazken, komşu Aichi eyaletinde en az 20 kişi yaralandı.
Japonya’da gece saatlerinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre; yerel saatle 01.04’te merkez üssü Shizuoka eyaletinin batısı olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 40 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı Shizuoka’nın yanı sıra Aichi, Nagano, Gifu ve Mie eyaletleri dahil birçok kesimde şiddetli şekilde hissedilirken, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre can kaybına neden olmayan deprem, komşu Aichi eyaletinde en az 20 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sarsıntının ardından bir kriz irtibat bürosu kurulduğunu duyurarak, depremden etkilenen bölgelerdeki sakinlere benzer büyüklükteki sarsıntılara karşı tetikte olma çağrısı yaptı.