Yahudi hahamdan Almanya itirafı! Hitler öncesi Berlin Sodom ve Gomore'ye dönmüştü

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Adolf Hitler'in iktidara geldiği dönemde Almanya'nın içinde bulunduğu koşulları yeniden gündeme taşıdı.

Haham olduğu belirtilen konuşmacı, Almanya'nın 1920'li ve 1930'lu yıllardaki toplumsal yaşamını, ekonomik sorunlarını ve siyasi hareketlerini anlattı.

Özellikle Berlin'in ahlaki yapısına ilişkin sözleri, faiz hakkındaki açıklamaları ve komünizmin kurucularına yönelik değerlendirmeleri öne çıktı.

'BERLİN O ZAMANIN SODOM VE GOMORE'SİYDİ'

Konuşmacı, Hitler'in iktidara gelişinden önce Berlin'deki yaşamı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"20'li yıllarda, 30'lu yıllarda Berlin, o zamanın Sodom ve Gomorra'sıydı."

Haham olduğu belirtilen kişi, konuşmasının devamında dönemin Berlin'inde pornografi, eşcinsellik ve gece hayatının yaygınlığından söz etti.

Berlin'i Sodom ve Gomore'ye benzeten konuşmacı, Hitler'in iktidara gelmesinin ardından bu alanlarda yasaklayıcı uygulamaların hayata geçirildiğini anlattı.

FAİZ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuşmacının üzerinde durduğu konulardan biri de Almanya'daki ekonomik düzen ve faiz uygulamaları oldu.

Hitler döneminde alınan ekonomik kararları anlatırken şu ifadeyi kullandı:

"İkinci kural faiz almak yasak!"

Konuşmasının devamında yüksek faiz oranlarına ve borç ilişkilerine değinen konuşmacı, dönemin ekonomik sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'daki mali yapıyı eleştirirken Yahudilerin ekonomik faaliyetlerine ilişkin de çeşitli iddialar dile getirdi.

'KARL MARX VE DİĞERLERİ YAHUDİYDİ'

Konuşmacı, Almanya'nın siyasi ve ideolojik geçmişini değerlendirirken komünizm konusuna da geniş yer ayırdı.

Karl Marx ve komünist hareketin önde gelen isimlerinden söz eden konuşmacı, şu ifadeleri kullandı:

"Komünizm, Yahudilerin işiydi. Kimse sizi kandırmasın!"

Ardından Marx ve diğer isimlerin kökenlerini gündeme getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihe bakın: Karl Marx ve diğerlerinin hepsi Yahudiydi. Kötüydüler ama Yahudiydiler."

Konuşmacı, komünizm hakkındaki değerlendirmelerini bu isimlerin Yahudi kökenleri üzerinden sürdürdü.

ALMANYA'DA PARA DEĞERİNİ KAYBETMİŞTİ

Haham olduğu belirtilen kişi, Almanya'da yaşanan ekonomik çöküşü de konuşmasının önemli başlıklarından biri haline getirdi.

Dönemin yüksek enflasyonuna ve halkın alım gücünün düşmesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ekmek çok daha değerli hale geldi ve para ise değersizleşti."

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen konuşmacı, paranın değer kaybetmesini ve ekonomik düzenin bozulmasını Hitler'in iktidara yükseldiği dönemin koşulları arasında anlattı.

HİTLER'İN İKTİDARA GELDİĞİ ALMANYA'YI ANLATTI

Konuşmacı, açıklamalarında Hitler öncesi Almanya'yı yalnızca siyasi gelişmeler üzerinden değil, toplumun ahlaki ve ekonomik yapısı üzerinden de değerlendirdi.

Berlin'deki cinsel yaşam, faiz uygulamaları, komünist hareketler ve ekonomik kriz hakkındaki sözleriyle dönemin Almanya'sına ilişkin kendi bakış açısını ortaya koydu.

Sosyal medyada paylaşılan video, konuşmacının Hitler'in iktidara geldiği dönemin koşullarını nasıl yorumladığını gösteren açıklamalarıyla gündeme geldi.