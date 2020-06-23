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odatv4 yerine odatv444 de açsanız, bu teröristliği sürdüremezsiniz!

Bak Soner efendi..

Sonra “demedi” deme..

Kendinizi “eski Türkiye’nin çakalları” olarak, bilseniz de.. kimsenin size dokunamayacağını sansanız da..

Ne Türkiye, eski Türkiye..

Ne de sizin çakallığınızın artık geçerliği var..

Bitti o işler..

odatv idin..

odatv4 yaptın, “nerede kalmıştık” diye, yola devam ettin..

Ama bak hatırlatıyorum..

Bir hukukçu olarak söylüyorum..

Değil odatv4, odatv44 de yapsan..

odatv444 de yapsan..

Bu işin sonu yok..

Dün sitene koydurduğun haber görüntülü operasyonların tamamı ipini çekecek cinsten..

Ne imiş?

Birebir sitenden alıntılıyorum:

“AKP hükümetinin avukatlık yasasına ve baroların yapısına yönelik müdahale hazırlığına karşı, 80 baro başkanı bugün bulundukları illerden Ankara’ya doğru ‘Savunma Yürüyüşü’nü başlattı.”

Yalan yazıyorsun..

80 Baro başkanı yürümüyor..

Yarısı ya var, ya yok..

Milletin gözünün içine baka baka, uyduruyorsunuz..

Diyeceksin ki, “Ne olmuş, bir yalan uydurduk diye, sitenin ismini bile değiştirerek yayın hayatımıza devam etmemiz engellenecek mi?”

Yok yok.

Bu Türkiye’de..

Eskisinde de yenisinde de..

Bu sebeble senin yoluna kimse takoz koyamaz.

Koyulmalı ama.. Rezil edilmelisin ama.. Maalesef bu şartlarda, bugün için o kadarı mümkün değil..

Zaten biz de senden, Akit’i savcılığa verip, “Susturun şunları, konuşturmayın” diyen Ankara Baro Başkanı’nın, Aydın Baro Başkanı’nın, İzmir Baro Başkanı’nın, “Biz Ankara’ya yürüyoruz” diye açıklama yaptıklarında..

“Hooop arkadaşlar. Siz değil miydiniz, ‘Akit susturulmalı’ diyenler.. Akit’i susturmak isterken, siz hemen her gün lüks arabalarınıza binerek geldiğiniz Ankara’ya, şimdi niye yürüyerek girmek istiyorsunuz ki? Benzininiz mi kalmadı” demelerini beklemiyorum..

Hatta.

Şu an cezaevinde olan Barış’lardan birisinin, işkembeden sallama.. Belki 20 yıllık zulüm süresince.. Bir defa, bilemedin iki defa, başörtülü öğrencilere destek verdi diye..

Grup Yorumu bizim tepemize kahraman olarak göstermeye kalkışını..

DHKPC’li Grup Yorum, 1990 yılında gerçekten başörtülülere destek vermiş ise.. Onun diyeti olarak, 2015’te bir savcının şehid edilmesinde silah sıkan teröristi kahraman diye anonslamalarına da bizim sessiz kalmamızın istenmesini de belki “Yanlış ama, haksız ama, bir teklif” diye geçebiliriz..

Hatta, hatta..

Yine dünkü sitenizde yer alan..

Şu an cezaevindeki Müyesser Yıldız’ınızın itiraf ettiği üzere..

Tayyip Erdoğan’ın kızının 2016 yılındaki düğününe, hangi komutanların katılacağını, aradığı Genelkurmay İletişim Daire Başkanı’ndan öğrendiğine ilişkin rezalete tüy diktiren muhabbeti normalleştiren anlatımını da, bir yere not eder, ama “Artık odatv4 bu ülkede yayın yapamaz” sonucuna varmayı, biraz abartılı bulabiliriz..

Telefonla muhabbet edilen o Genelkurmay yetkilisinin, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, FETÖ’cülük suçlaması ile derdest edilmesine rağmen..

“FETÖ’cü general ile bu muhabbet nereden geliyor? Hani siz, FETÖ’cüler tarafından Silivri’ye tıkılmıştınız? FETÖ’cüler sizi sevmez ise, Genelkurmay’ı temsilen bile değil, komutanların kendi özel hayatları ile ilgili, sivil kıyafetle, bir düğüne katılımları ile ilgili olarak, size niye, o bilgileri veriyorlar ki? Yoksa siz, o FETÖ’cü generallerle, başka işler mi pişiriyordunuz?” haklı sorularımıza rağmen..

Bunu da, odatv4 hakkındaki nihai değerlendirmemizde, yüksek öneme değer veri olarak kabul etmeyelim..

Peki..

Şunu nasıl izah edeceksiniz?

Hangi batılı ülkede böyle bir şeye izin verilebilineceğini söyleyeceksiniz?

Yıllardır istismar ettiğiniz, şehid ailelerinin yüzüne bakarak, bu haberi yayınlama sırasındaki utanmazlığınızı nasıl savunabileceksiniz?

Utanmazlık falan, hafif kalır..

Resmen “teröristlik” bu..

“Terör propagandası” bu..

“Teröristin sözcülüğü” bu..

Ben de aynı yanlışı tekrarlamayayım.. PKK’nın başının tehditlerini, yanlışı göstermek amacıyla da olsa, eleştirerek de olsa, birebir vermeyeyim. 

Ama özet olarak aktarayım..

PKK’nın başındaki Murat Karayılan, Şırnak’ta patlatılan bomba ile öldürülen 4 işçi ile ilgili olarak, “oraya yapılmak istenen yolun yapılmasını engellemek içindir” açıklamasını yapmış..

odatv4 de, bunu adeta bir siyasi partinin temsilcisi, sıradan bir olay hakkında, içinde ölüm, içinde terör, içinde kan olmayan bir konuyu yorumluyormuş gibi aktarıyor..

İçinde, Murat Karayılan’ın “eli kanlı terörist”liği ile ilgili bir niteleme yok..

“İşçiden ne istediniz, yol yapılmasına niye karşı çıktınız ki?” değerlendirmesi yok..

Ya ne var?

PKK’nın işçileri öldürdüğü, bundan sonra da öldürebileceği şeklinde tehdit var..

Bununla da yetinmiyor odatv4.

Avrupalı turistlere de tehditte bulunulmuş.

Türkiye’ye gelmemeleri konusunda, alçakca, kalleşçe tehditler..

odatv4 de, Kandil’den dışarı çıkmaya bile korkan bu hain örgütün son nefesinde savurduğu bu tehditi, gerçekleşebilme ihtimali varmış gibi göstererek, terörizme destek vermiş oluyor..

Türkiye’ye hainlik yapıyor..

Türk ekonomisine bel altı vuruş yapıyor..

“Türkiye’ye nasıl zarar verebiliriz” üzerinde 24 saat düşünüp, bir kuruşluk zarar verebilmek için, takla üstüne takla atıyorlar..

Bu haberi, ABD’de bir gazete, aynı ifadelerle, El Kaide için yapabilir mi?

IŞİD için yapabilir mi?

Almanya’da, Nazi yanlısı bir örgüt için, benzer bir saldırı tehditinin haberi yapılabilinir mi?

Yapılırsa, o internet sitesinin yöneticisinden çaycısına kadar kimlerin başına neler gelir?

Eleştiri eyvallah.

Yanlışı hatırlatmak eyvallah.

Ama terör örgütlerinin sözcülüğü nasıl yapılır?

Terör örgütlerinin açıklamaları, haber adı altında nasıl aktarılır..

Eski Türkiye’de yaptınız..

Yeni Türkiye’de yapmaya devam edeceğinizi mi sanıyorsunuz?

Kusura bakma, Soner efendi..

Bu ülke, senin villana kaçak eklemeler yapılması için, çocuklarını şehid vermiyor..

Senin, PKK bildirisi yayınlayarak para kazanmana, villa almana, artık seyirci kalınmaz..

Eski Türkiye bitti. Terörist yandaşlığı bitti.. Haber adı altında, terörist övgüsü bitti. odatv kapanırsa, odatv4’ü açarız uyanıklığı bitti! odatv kapanırsa, Sözcü ile devam ederiz bitti.

 

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Yorumlar

O.u.

Kaleminize yüreğinize sahip bunlara gelince sayın savcılarımıza sesleniyorum p.k.k. bir ayrılıkçı terör örgütüyse ki öyle ve bu örgüt ülkeyi bölmeye çalışıyorsa ki öyle o zaman bunlar hem terör örgütü hemde vatan haini o halde bu Soner  bunları methediyorsa ki ediyor o zaman bu Soner  vatan hainliği yapmış olmuyormu ki oluyor o halde bu  cezası vatana ihaniyeden yargılanması ve en ağır cezayı vermeniz gerekir sayın savcılara bu şahıs hakkında burdan suç duyurusunda bulunuyorum.
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