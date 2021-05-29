Mücahit idi, mücahit kaldı! Ya sen; ülkücü idin, türkücü oldun!

Gezi’cilerin meşru hükümeti devirme girişiminin başladığı günlerdi.

27 Mayıs’ta Gezi’ciler ilk kıvılcımı çakmış..

1 Haziran’da da Meral Akşener, tweetini atmıştı..

DHKP-C’den tutun, MLKP’ye kadar sol tandanslı her türlü fraksiyonun bulunduğu teröristlerin “Topçular Kışlası’nı buraya yaptırmayacağız” tehditleri ile başlattıkları girişime..

Ülkücü geçinen Meral Akşener de destek vermişti..

Attığı tweetin metni aynen şöyle:

“Mücahitken Taksim’e cami yapmak istemişlerdi, şimdi müteahhit oldular, Taksim’e AVM yapacaklar.”

Haydi bakalım, İyi Partililer toplansınlar..

İstiyorlarsa ABD’den yardım istesinler.

Biden’a, “Hani bize yardım edecektin, Erdoğan’ı devirecektik” desinler..

İsterlerse, Netanyahu’dan yardım dilensinler..

“İşlediğin acımasız cinayetlerin listesini ver, biz de o listeyi açıklayıp, ‘Tayyip Erdoğan’ın İsrail versiyonu bunları da yapmış’ diyerek, tekrar saldıralım.” desinler..

Ve sonuçta bu tweetin kendilerini düşürdüğü o utanç dolu durumdan kurtulmaya çabalasınlar..

“Mücahitken Taksim’e cami yapmak istemişlerdi!” diyor, ülkücü Meral ablamız..

“Mücahitlik onlarca yıl öncesinde kaldı” demeye getiriyor..

“Şimdi artık bunlar müteahhit oldu” diyor..

“Taksim’e cami değil, AVM yapmak için yırtınıyorlar”a bağlıyor..

Taksim, sanki Tayyip Erdoğan’ın babasının tapulu malı..

Oraya AVM yapılacak olursa, parasını da Tayyip Erdoğan alacak sanki..

Böylesine rezil, böylesine çukur bir söylem..

Dün itibari ile ne oldu?

2013’te, “Artık bunlar Taksim’e cami yapmaktan vazgeçti” demeye getirdiniz söylem..

Yalan çıktı..

Taksim’e cami yapıldı bitirildi ve dün açıldı..

Tek olay bu değil..

Meral ablamızın “AVM yapacaklar” diye suçladığı vakıa da yalan çıktı..

AVM’nin değil kendisi, A’sı bile ortalıkta yok..

140 karakterle sınırlı tweette, dört yalan birden..

“Mücahitliği bıraktın” dedi..

Tayyip Erdoğan’ın mücahitliği bırakmadığı ortaya çıktı..

“Müteahhit oldun” dedi..

“Müteahhit olmadığı” ortaya çıktı..

“Taksim’e cami geride kaldı” dedi..

Taksim’e cami yapıldı, açıldı..

“Taksim’e AVM yapılacak” dedi.

Taksim’e AVM yapılmadı..

Bu durumda, “Ülkücü Meral abla, artık türkücü oldu” desek, haksız mı oluruz?

Öyle ya..

Meral abla, mücahitlikten müteahhitilğe geçişi ispatlayamadı.

Tayyip Erdoğan, tam aksini Meral ablaya gösterdi, ispatladı.

Ama Meral abla ülkücü iken..

Şimdi artık gittiği her yerde kendisine soruluyor:

“Ülkücü idin, ama HDP ile işbirliği yapıyorsun.”

Meral abla ne yapsın? Boş gözlerle havaya bakıp, türkü söylüyor..

Gittiği yerlerde soruyorlar: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başkan seçtirdiğin Ekrem İmamoğlu, LGBTİ’lere destek veriyor. Hani sen ülkücü idin?”

Meral abla duymazlıktan gelip, ıslık çalıyor..

Ziyarete gittiği illerde Meral ablaya soruyorlar:

“İttifak yaptığın CHP’li Dursun Çiçek, ‘HDP’ye bir-iki bakanlık verilebilir’ diyor.. sen buna ne diyorsun, ülkücü Meral?”

Meral ablamız karambole getirmeye çalışıyor..

Soruyorlar, “Anayasa taslağı için, HDP ile işbirliği yaptın mı? İlkeler bazında da olsa, CHP ve HDP’li üyelerle ortak çalışma yaptınız mı?”

Ülkücü Meral abla, susuyor, cevap veremiyor..

Soruyorlar: “FETÖ’nün 17-25 Aralık iftiralarını sosyal medyada yayan, çoğaltan ne kadar gizli FETÖ hayranı adam varsa.. Hepsi senin partine dolmuş. İstanbul İl Başkanı’nı, kurucu üyen FETÖ’cülükle suçladı. Ne diyorsun?”

Ülkücü Meral abla, cevap veremiyor, türkü söylemeye başlıyor..

“İttifak yaptığın Ekrem İmamoğlu, Eyüp Camii’nde seçimden önce Yasin okudu. Seçimden sonra aynı Eyüp’ün Yeşilpınar’ında, 50 yıldır park olarak kullanılan alanı inşaat alanına katıp müteahhitliğe soyundu. Ne diyorsun?”

Meral ablada yine cevap yok..

Soruyorlar: “Pendik’te Kur’an kursu öğrencilerinin kullandığı 50 yıllık bahçe, betonlaştırma amacı ile, kreş adı altında binaya çevrilmek isteniyor.. Ekrem İmamoğlu’nun zabıtaları, önceki gün parkın kapısının yıkımını gerçekleştirdi. ne diyorsun?”

Meral abla sessiz..

Ya, işte böyle..

Başkalarına kara çalmak kolay..

DHKP-C ile, Dev Sol ile, envai çeşit sol terör örgütleri ile iş kotarıp, üç kuruşluk koltuğa oturmak için bin bir numara çevirmek kolay..

Ama bu işin..

Bir de halkın karşısına çıkma, sandığa gitme aşaması var..

Ne dedi, Tayyip Erdoğan?

“Bunlar daha iyi günleriniz.”

Aynen öyle..

Bunlar iyi günleriniz.. Yarın daha neler olacak, bakın görün..

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in, 1999 seçimlerinde aldığı % 21 oyu..

2002 seçimlerinde % 1’e düştüğü tabloyu göreceksiniz..

Kurduğunuz ittifaklar, birliktelikler de kurtaramayacak sizi..

Birlik kurduklarınız ile beraber tarihin çöpüne atılacaksınız..

Ne diyorsanız, yalan çıkıyor..

Ne söylüyorsanız, iftira çıkıyor..

“İstismar edebilir miyim” diye gittiğiniz, hemen her gün protesto eylemi düzenleyen İkizdereliler bile, sizi görünce, protestolarından vazgeçiyor..

Ama siz..

Tabloyu hâlâ farkedemiyorsunuz..

Ecevit’in yaşadığını yaşamak üzere, akibete hızlı adımlarla koşuyorsunuz!