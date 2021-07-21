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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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Kılıçdaroğlu ve Akşener, KKTC’de niye yoktu?!

21 Temmuz 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

Kıbrıs harekatının yıldönümünde, Türk yetkililer adaya sivil çıkarma yaptılar..

Bir dizi açılış yapıldı. Yeni dev adımların müjdeleri verildi..

KKTC’ye sahip çıktığımızı, tüm dünyaya gösterdik..

Böyle bir günde, Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan orada.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli orada..

1974 Kıbrıs Harekatı sırasında bakanlar kurulunda MSP’li bir üye olarak bulunan, bugün Saadet Partisi’nin Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk orada.

Kıbrıs harekatı sırasında hükümet ortağı olan MSP Genel Başkanı ve dönemin Başbakan Yardımcısı Necmeddin Erbakan’ın oğlu, aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan orada..

Kıbrıs harekatı sırasında hükümetin büyük ortağı CHP’nin Genel Başkanı Bülent Ecevit’in son partisi DSP’nin şimdiki Genel Başkanı Önder Aksakal orada..

Bugün TBMM’de temsil edilen partilerden BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici orada..

Kısacası, AK Parti, MHP, YRP, DSP, BBP adına genel başkanların katıldığı, haydi SP’yi de gözardı etmeyelim, Yüksek İstişare Kurulu üyesinin katıldığı büyük bir etkinlikte, gözlerimiz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arıyor..

Durun, hemen itiraz etmeyin..

“Çağrılmamıştı” falan demeyin..

Böylesi bir etkinliğe, ben CHP Genel Başkanı olsam, çağırmasalar bile giderim..

Kapıdan kovsalar, pencereden atlar, içeri girerim..

Ki..

Çağrılıp çağrılmadığı noktasında bir eski bilgiyi paylaşayım..

KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlenir iken.

Yine benzer tartışmalar vardı..

Erdoğan ve Bahçeli’nin etkinliklere katılması bilgileri konuşulur iken, Kılıçdaroğlu’na davet gitmediği iddia ediliyordu..

Sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet ettiğine dair 6 Kasım 2020 tarihli yazı medya ile paylaşıldı..

CHP’liler morardı..

Şimdi, tekrar kafayı çıkarabilecekleri ihtimaline karşı, “Kapıdan kovulsa, pencereden girmeli, Kıbrıs harekatının 47. yıldönümünde diğer parti genel başkanları ile birlikte fotoğraf vermeliydi” diyorum..

Hani diyorlar ya, “Erdoğan herkes ile kavgalı.”

Bakın, MHP ile birlikte hareket edebiliyor. BBP ile birlikte.. 

Erdoğan’a kibirli demelerine rağmen, DSP Genel Başkanına davet gidiyor, o da icabet ediyor..

YRP Genel Başkanı hakeza..

Hatta 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde ayrı kulvarda yer almış olmasına rağmen, SP adına Oğuzhan Asiltürk ile birlikte Kıbrıs gezisine gidiliyor..

Ama..

CHP ortalıkta yok..

HDP’yi biliyoruz..

Onlara şimdi sorsak, “Kıbrıs’ta Türk askerinin ne işi var” ile başlarlar..

Sorsak, “Kobani’ye Türk askeri gitsin diye, niye yalvarmıştınız” diye..

Bir saniye durmadan, ortalıktan toz olurlar..

Dolayısı ile HDP’yi ciddiye almaya bile gerek yok..

Ama..

Bir yandan “Herkes ile işbirliği yaparız” diyen CHP’nin genel başkanının Kıbrıs’taki etkinliklerde görünmemesi..

Buna rağmen Tayyip Erdoğan’ın çok daha geniş bir katılımı gösteren fotoğrafın öncülüğünü yapması..

Diğer taraftan milliyetçi geçinen İyi Parti’nin ise..

Genel başkanı düzeyinde değil de, yardımcısı sıfatı ile Kıbrıs’taki etkinliklere katılıp, sonra da, “Bize niye arka sıralarda protokol yeri ayrıldı” deyip kavga çıkarmaları..

Türk siyasetinin  bize çok net bir fotoğrafını veriyor..

CHP’nin rezaletini bir kenara koyun.

İyi Partililerin yaptıklarına bakın.

Hem genel başkan seviyesinde temsil edilmiyorlar.

“Kıbrıs harekatı ne ki? Bizim daha önemli işlerimiz var. Biz pazar-market dolaşıyoruz. Patates fiyatlarını araştırıyoruz” deyip..

Müslüman Türklere; AB’nin ve tüm dünyanın vurmak istediği kelepçeyi kırdığımız tarihlerden birisi olan 20 Temmuz 1974’ü anmaya tenezzül etmiyorlar.

Hem de..

“Protokolde en önde olmamız lazım” diyerek, kavga çıkarıyorlar..

İşte kibir dediğiniz gerçekte tam da bu..

Hem karşısındakine hakkettiği değeri vermemek.

Kendisinden 4 misli fazla oy almış AK Parti genel başkan düzeyinde temsil edilir iken..

Sen genel başkan yardımcını oraya yolla.

Bir de utanmadan, “Biz en önde olmamız lazım” de..

Şu Kurban Bayramında, maalesef ki maalesef, şu tartıştığımız konulara bakın..

Milliyetçi geçinen İP, HDP’nin güdümüne girmiş..

Genel başkan seviyesinde temsilci göndermediği KKTC’deki toplantıyı, provoke ederek, HDP’nin değirmenine su taşıyor..

İşlerine gelince, “CHP olarak biz Kıbrıs’ı kurtardık” diyenler, şimdi o harekatın yıldönümüne bile gitmiyorlar..

Ve sonra da..

“Türkiye’deki külliyenin benzerini, bir de KKTC’de mi yapacaksınız” diye soruyorlar..

Yok, bir şey yapılmasın.. 

Harekatın yıldönümü de kutlanmasın.. 

Kılıçdaroğlu gibi, Akşener gibi, herkes yatıp uyusun..

Suçladıkları Erdoğan ise, bayram demesin, koştursun. Yazın sıcağında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun deniz görüntüleri verdiği sırada, boncuk boncuk ter ile hizmetlerine hizmet katsın!

 

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Yorumlar

Şuayıp

Sevgi bütün kapuları açar , nefret bütün kapuları kapatır
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YAVUZ

SOLYANDANCARKLİTAİFE. ....................... İP. .CAHAPE...İŞLERNE..GELMEZ...KIBRIS'IN. .KURTULUŞ. .KUTLAMASI..KARINLARİNİ. .AGRIR. ..ONLAR..PKK..HDP..İLE. .KAHVALTI...YAPMAYA...GİDERLER. ..SAHİPLERİ. . (ABD..PKK..FETO..CANLARINI..OKUR..PARAYİ. .DOLARI..KESER..)..
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