Mısır ile Etiyopya arasında büyük gerginlik!

Mısır, iki ülke arasında yaşanan diplomatik gerilimin ardından Etiyopyalı bir diplomatı “istenmeyen adam” ilan etti.

Mısır, Addis Ababa'nın bir Mısırlı diplomatı sınır dışı etmesinin ardından bir Etiyopyalı diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdi. Gelişmeyi Mısır devlet bağlantılı medyası duyurdu.

Anlaşmazlık, iki ülke arasında Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde inşa ettiği dev hidroelektrik projesi Büyük Etiyopya Rönesans Barajı (GERD) nedeniyle yıllardır süren gerilimin son halkası oldu. Mısır, barajı Nil sularından aldığı pay açısından tehdit olarak görüyor.

Devlet bağlantılı Al-Qahera News kanalının perşembe günü geç saatlerde aktardığı açıklamada Mısırlı bir yetkili, Etiyopya'nın diplomatı sınır dışı etme kararını "üzücü ve gerekçesiz" olarak nitelendirdi ve Kahire'nin uzun süredir diğer ülkelerin iç işlerine karışmama politikası izlediğini söyledi.

Yetkili, Etiyopya'yı "birbiri ardına yaşadığı iç krizlerden yabancı aktörleri sorumlu tutmakla" suçladı ve Mısır'ın kararının "mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda alındığını" belirtti.

Etiyopya, Mısırlı diplomatı sınır dışı etme gerekçesini kamuoyuna açıklamadı.

Baraj meselesinin yanı sıra bölgesel güvenlik kaygıları da son aylarda iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerdi.

Etiyopya bu hafta Mısır, Sudan ve Eritre'yi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) destek vermekle suçladı. TPLF'nin geçen hafta hükümet güçlerine karşı geniş çaplı bir saldırı başlatması, yaklaşık 600 bin kişinin öldüğü tahmin edilen 2020-2022 iç savaşının yeniden patlak vermesine dair endişeleri artırdı.

Mısır suçlamaya kamuoyu önünde yanıt vermezken Sudan iddiayı reddetti.

Perşembe günü Etiyopya ile Eritre de diplomatik ilişkilerini kesti. İki ülke, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde çatışmalar sürerken birbirlerini iç çatışmaları körüklemekle suçladı.

Mısır ise son aylarda Eritre ile ilişkilerini güçlendiriyor.

Kaynak: Mepa News