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Dünya And Dağları’nda şaşırtan keşif! 4 bin 800 metrede yeni bir tür bulundu
Dünya

And Dağları’nda şaşırtan keşif! 4 bin 800 metrede yeni bir tür bulundu

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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And Dağları’nda şaşırtan keşif! 4 bin 800 metrede yeni bir tür bulundu

Peru’nun güneyindeki And Dağları’nda yapılan araştırmalar; yüksek rakımın zorlu koşullarına uyum sağlamış yeni bir kertenkele türünü ortaya çıkardı.

And Dağları’nın ulaşılması güç bölgelerinden bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif geldi. Peru’nun Arequipa bölgesinde 4 bin 800 metrenin üzerinde yapılan çalışmalar sırasında daha önce bilimsel olarak tanımlanmamış bir kertenkele türüne rastlandı.

 

Yeni tür 4 bin 800 metrenin üzerinde bulundu

Araştırmacıların tespit ettiği yeni kertenkele türü, Peru’nun güneyindeki yüksek rakımlı ve kayalık arazide yaşıyor. Yaklaşık 6 ila 8 santimetre uzunluğa ulaşan türe “Liolaemus archipensis” adı verildi.

 

Dişisi ve erkeği aynı görünmüyor

Yeni türün dikkat çeken özelliklerinden biri, dişi ve erkek bireylerin sırt desenlerinin birbirinden ayrılması oldu.Dişilerin sırtında daha çok kare biçimini andıran lekeler bulunurken, erkeklerde eğik desenler görülüyor. Erkeklerin üzerindeki beyaz pulların ise kayalık çevrede fark edilmelerini zorlaştırdığı belirtiliyor.

 

Beslenme listesi de dikkat çekici

Liolaemus archipensis yalnızca bitkilerle beslenen bir tür değil. Araştırmalarda kertenkelenin örümcekler, çeşitli böcekler ve böcek larvaları gibi küçük eklembacaklıları da tükettiği belirlendi.

 

Peru’da 296 kertenkele türü bulunuyor

Araştırmayı yöneten biyolog Ling Huamani-Valderrama, yeni bir türün bilimsel olarak tanımlanmasının Peru’nun biyolojik çeşitliliğinin anlaşılması açısından önemli olduğunu belirtti.

 

Peru’da bugüne kadar 296 kertenkele türünün kayıtlara geçtiği ifade edilirken, Liolaemus archipensis’e ilişkin çalışma İsviçre merkezli bilimsel dergi Diversity’de yayımlandı.

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