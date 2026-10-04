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Yerel Yomra'da kontrolden çıkan otomobil takla attı
Yerel

Yomra'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Yeniakit Publisher
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Yomra'da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, trafik levhasına çarpıp takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

Trabzon'un Yomra ilçesi Sancak Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, trafik levhasına çarpıp takla attı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.
TRABZON'da, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ş.B. yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Yomra ilçesi Sancak Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi'nde meydana geldi. Ş.B. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp trafik levhasına çarptı ve takla atarak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ş.B., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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