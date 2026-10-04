  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Böyle olur elitislerin halk buluşması! Özgür Özel yedi vatandaş yağmur altında izledi Eski OpenAI yöneticisinden dehşete düşüren itiraf! "Yapay zeka test edildiğini anlayıp rol yapıyor" 28 yaşındaki teknisyen öldü, 189 kişi izolasyonda! O ülkede veba alarmı verildi Terör devleti İsrail okulu hedef aldı Japon Denizi’ne ateşlendi! Kuzey Kore’den yapay zekalı füze hamlesi Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti: 3 Ekim 2020: Mehmet Fırıncı (Bediüzzaman’ın Talebelerinden, Nur Vakfı Başkanı) Nükleer güçler arasında nota savaşı! Sınırda kanlı çatışma Rusya'da askeri tesisler vuruldu 3 tankere sıçrayan alevler söndürüldü! Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın
Yerel O ilimizde alabalık av yasağı başladı
Yerel

O ilimizde alabalık av yasağı başladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
O ilimizde alabalık av yasağı başladı

Bayburt’ta alabalıkların üreme döneminde korunması için av yasağı başladı. Kent genelinde 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında alabalık avlamak yasaklanırken, kurallara uymayanlara yönelik denetimler de sürdürülecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu tarihler arasında avcılık yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Uygulamayla su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Uyarıda, "Su kaynaklarımızı koruyalım, alabalık popülasyonlarının devamlılığını sağlayalım, doğal yaşamı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

İş adamı Murat Ülker Bayburt izlenimlerini yazdı: Fevkalade güzel bir tabiat
İş adamı Murat Ülker Bayburt izlenimlerini yazdı: Fevkalade güzel bir tabiat

Gündem

İş adamı Murat Ülker Bayburt izlenimlerini yazdı: Fevkalade güzel bir tabiat

T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ
T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ

Resmi İlanlar

T.C. BAYBURT İCRA DAİRESİ

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23