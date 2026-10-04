O ilimizde alabalık av yasağı başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bayburt’ta alabalıkların üreme döneminde korunması için av yasağı başladı. Kent genelinde 1 Ekim-28 Şubat tarihleri arasında alabalık avlamak yasaklanırken, kurallara uymayanlara yönelik denetimler de sürdürülecek.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan uyarıda, söz konusu tarihler arasında avcılık yapılmaması gerektiği hatırlatıldı. Uygulamayla su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Uyarıda, "Su kaynaklarımızı koruyalım, alabalık popülasyonlarının devamlılığını sağlayalım, doğal yaşamı birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.