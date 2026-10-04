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Gündem Sokak röportajında dikkat çeken diyalog: “135 parti var ama hepsi parti mi?”
Gündem

Sokak röportajında dikkat çeken diyalog: “135 parti var ama hepsi parti mi?”

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir vatandaşın siyasi partilerle ilgili sözleri dikkat çekti. “Türkiye’de bir tane parti var” diyen vatandaşa muhabirin “135 tane parti var” karşılığını vermesi üzerine ilginç bir diyalog yaşandı. Vatandaş, “Türkiye’de 80 milyon insan var ama hepsi insan mı? 135 tane parti var ama hepsi parti mi?” ifadelerini kullandı.

Sokak röportajında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan vatandaşın siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri gündem oldu.

Vatandaşın, “Türkiye’de bir tane parti var” sözleri üzerine muhabir araya girerek Türkiye’de 135 siyasi parti bulunduğunu söyledi.

“135 TANE PARTİ VAR AMA HEPSİ PARTİ Mİ?”

Muhabirin sözlerine karşılık veren vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de 80 milyon insan var ama hepsi insan mı? 135 tane parti var ama hepsi parti mi?”

Vatandaş konuşmasının devamında suç işleyen kişileri örnek göstererek, “Bu millete taciz eden, tecavüz eden insan mı?” diye sordu.

“OYUMUZU ERDOĞAN’A VERECEĞİZ”

Siyasi tercihini de açıkça dile getiren vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyledi.

Vatandaş, diğer siyasi çevrelere yönelik sert ifadeler kullanarak, “Oyumuzu Erdoğan’a vereceğiz tabii. Nereye gidelim, pavyona mı gidelim? Pavyonculara mı vereceğiz, hırsızlara mı vereceğiz? Ahbapçılara mı vereceğiz? Kime vereceğiz? Tabii ki Erdoğan’a” dedi.

Röportajın devamında da siyasi gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan vatandaşın sözleri dikkat çekti.

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