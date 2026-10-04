17 aylık bebeğin kalbi üç kez durdu! Annenin “sağlıklı” diye verdiği içecek ölümün eşiğine getirdi

Kızının kabızlık sorununa daha doğal bir çözüm arayan annenin tercihi, aylar sonra aileyi hastane koridorlarında ölüm kalım mücadelesiyle karşı karşıya bıraktı. Henüz 17 aylık olan Brooklyn’in önce kusmaya başlaması, ardından böbreklerinin iflas etmesiyle doktorlar küçük çocuğu solunum cihazına bağladı ve diyalize aldı.

Önce sarı, ardından mavi-yeşil kusmaya başladı

California’da yaşayan Brooklyn, aile otomobilinin arka koltuğunda kusmasıyla başladı. Kusma sonraki iki gün boyunca devam etti. Önce sarı safra, ardından mavi-yeşil renkte sıvı kusmaya başlayan küçük çocuk acil servise götürüldü. Durumun ciddi olduğunu belirleyen doktorlar, Brooklyn’nin bir çocuk hastanesine nakledilmesine karar verdi.

Kısa süre içinde solunum cihazına bağlanan çocuğun böbreklerinin görevini yerine getirememesi nedeniyle diyaliz tedavisine başlandı. Brooklyn hastanedeki süreçte üç kez kalp durması yaşadı.

Tehlikeli E. coli türü tespit edildi

Yapılan testlerde Brooklyn’in ciddi hastalığının E. coli bakterisinin tehlikeli bir türünden kaynaklandığı belirlendi. Küçük çocukta daha sonra hemolitik üremik sendrom gelişti. Özellikle E. coli enfeksiyonları sonrasında ortaya çıkabilen bu ciddi tablo, küçük kan damarlarında hasara ve pıhtılaşmaya yol açarak başta böbrekler olmak üzere organları etkileyebiliyor. Brooklyn günlerce diyalize bağlı kaldı. Küçük çocuğun gelişimin durduğu, yürürken hafif aksadığı ve geceleri kesintisiz uyuyamadığı belirtildi. Doktorlar ailesini ilerleyen yıllarda böbrek sorunları yaşayabileceği konusunda da uyardı.

6 ay boyunca çiğ keçi sütü verildi

Brooklyn 7 hafta erken dünyaya gelmiş, düşük doğum ağırlığı ve yeterince gelişmemiş akciğerleri nedeniyle yaşamının ilk ayını yenidoğan yoğun bakımında geçirmişti. Annesi Emily Marris, kızının doğumunun ardından evdeki sentetik ürünleri azaltmaya ve ultra işlenmiş gıdalardan uzaklaşmaya çalıştı. Kullanmaya başladığı bir ilacın anne sütüne geçebileceğini düşünmesi üzerine emzirmeye alternatif arayan Marris, hazır mamalardaki katkı maddelerinden de uzak durmak istedi. İnek sütünün Brooklyn’de kabızlığa yol açmasının ardından sosyal medyada çiğ keçi sütü hakkındaki paylaşımlara rastladı. Bir Facebook grubunda başka annelerin tavsiyelerini okuyan Marris, evlerine yaklaşık 10 mil uzaklıktaki bir çiftlikten pastörize edilmemiş keçi sütü almaya başladı.Brooklyn’in bağırsak hareketlerinin düzene girmesi üzerine aile yaklaşık 6 ay boyunca bu sütü vermeyi sürdürdü.

Kızının yaşadıklarının ardından çiğ süte bakışının tamamen değiştiğini anlatan Emily Marris, verdiği karar nedeniyle büyük suçluluk duyduğunu söyledi.

Marris, “Bunu ona veren bendim” diyerek yaşananlardan dolayı kendisini suçladığını ifade etti.

Aynı çiftlikten süt içen bir çocuk daha hastalandı

Brooklyn’in hastalanmasından günler sonra, aynı çiftlikten alınan sütü tüketen 6 yaşındaki başka bir çocuğun da ağır şekilde hastalandığı belirtildi. İki aile daha sonra çiftlik sahibi Courtney Baker ve işletmeye karşı dava açtı. Aileler, kontamine olduğunu öne sürdükleri çiğ sütün insan tüketimine uygun şekilde sunulduğunu iddia etti.

Çiftlik sahibi ise yetkililere sütün yalnızca evcil hayvanlar için satıldığını ve bu şekilde etiketlendiğini bildirdi.

Çiğ süt neden riskli?

Pastörize edilmemiş süt, zararlı mikroorganizmaları yok etmek amacıyla uygulanan ısıl işlemden geçirilmiyor. Çiğ sütün besin değerini artırdığı, laktoz intoleransını engellediği veya yararlı bakteriler sağladığı yönündeki iddiaların bilimsel dayanağı bulunmuyor. Süt sağlıklı görünen bir hayvandan elde edilse bile üretim sırasında kirlenebiliyor. Bakteriler hayvanın memesinden çiftçinin ellerine veya dışkı bulaşmasına kadar farklı yollarla süte ulaşabiliyor. Çiğ sütte E. coli’nin yanı sıra salmonella, listeria ve campylobacter gibi ciddi hastalıklara yol açabilen mikroorganizmalar bulunabiliyor. Risk özellikle çocuklar, hamileler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler açısından daha yüksek.