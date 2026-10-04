Oy verme işlemi başladı: Beşiktaş başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme işlemi başladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'nın tek aday olarak girdiği seçimde, aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Serdal Adalı'nın yeni dönem yönetim kurulu listesinde asil üyeler olarak Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre yer aldı.

Yedek üyeler ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin'den oluştu.

Adalı'dan sürdürülebilir gelir vurgusu

Oy verme işlemi öncesinde genel kurul üyelerine hitap eden Serdal Adalı, yeni dönemde Beşiktaş'ın gelirlerini çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmaya odaklanacaklarını söyledi.

Adalı, özellikle Dikilitaş projesinden elde edilecek gelirin tamamının tek seferlik bir kaynak olarak kullanılmayacağını belirterek, bu gelirle yeni bir arsa alınacağını ve gayrimenkul projelerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra yeni sponsorluk anlaşmalarıyla gelirleri artırmayı hedeflediklerini aktaran Adalı, takımın lig ve Avrupa'daki performansının müsabaka gelirlerine olumlu yansımasını beklediklerini söyledi. Adalı ayrıca yeni yayın ihalesinden de mevcut anlaşmaya kıyasla çok daha yüksek gelir elde edilmesini öngördüklerini dile getirdi.

Dikilitaş projesinin temelini kısa süre içerisinde atmayı planladıklarını belirten Adalı, basketbol takımı için de sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

"Üstüne para vererek futbolcu gönderme devri sona erdi"

Transfer politikalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Adalı, yapılan transferlerin yüksek maliyetli olduğu yönündeki endişeleri anladığını ancak kadroya katılan futbolcuların Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak kalitede olduğunu savundu.

Bazı oyuncularla yolların ayrılması halinde bonservis gelirleri elde etmeyi hedeflediklerini belirten Adalı, geçmiş dönemlerde yaşanan transfer sorunlarının oluşturduğu güvensizliğin farkında olduklarını söyledi.

Adalı, Beşiktaş'ta futbolcuları maaşlarını ödeyerek veya üzerine para vererek gönderdikleri dönemin sona erdiğini savunarak, mevcut oyuncuların ekonomik değerine dikkat çekti.

Rakip kulüplerin bazı futbolculara ödediği yüksek bonservis ve yıllık ücretlere de değinen Adalı, Beşiktaş'ın aynı kaynaklarla daha geniş bir kadro oluşturduğunu belirterek transfer politikasının mali açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seçimin tek adayla gerçekleştirilmesi nedeniyle Serdal Adalı'nın yeni dönemde Beşiktaş Kulübü başkanlığını sürdürmesi bekleniyor. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla resmi sonuçlar açıklanacak.