Fatih’in portresi de yatırım programında mı vardı, Bay Ekrem?

Okurlarımızın içine sızan Ekrem İmamoğlu hayranları beni sürekli eleştiriyorlar: “İşin gücün Ekrem İmamoğlu. Ne istiyorsun bu adamdan? Konu mu bulamadın yine” diyorlar ve ister istemez bizi etkiliyorlar ama..

Bugün yine konumuz Ekrem İmamoğlu..

Önceki günlerde hem manşetimizden, hem de köşemizden Sancaktepe’deki metro çalışmasına, hem de açılmış kazıya kamyonlarla hafriyat dökülerek kapatma operasyonuna eleştiri getirmiştik..

“Hani, yeni bir metro hattı belirleyip, o güzergahta çalışma başlatmamasını anlarız da.. Başlamış çalışmanın, yapılmış kazının hafriyatla doldurulması da ne demek oluyor?” diye sormuştuk..

Ekrem bu tür eleştirilere alışıktır.

Kulağının üstüne yatmasını bilir.

Ama itirazlar biraz sert gelmiş olmalı ki.

Cevap vermek zorunda kalmış.

Ve duvara toslamış.

Cevabı ne, birlikte okuyalım:

“Onay çıktığında ve kredi bulunduğunda çalışmalar başlayacak.”

Sizin ilk tepkinizi duyar gibiyim:

“Onay çıkmadan mı o güzergahta çalışma yapıyordunuz? Kredisiz yapılma imkanı yok ise, hangi para ile çalışmalara başlamış idiniz?”

Öyle ya..

Bir çalışma başlatıldı ise..

Bu çalışma sebebi ile kendi kendinizi övüp, şişindi iseniz..

Sonrasında, “Onay yok” diyerek..

Veya..

“Kredi yok” diyerek, çalışmayı nasıl durdurursunuz?

Hatta yapılan kazıyı, nasıl hafriyatla doldurursunuz?

Bu sorulara, Bay Ekrem’den bir cevap var mı?

Yok..

O “cevap vermiş olmak için” cevap veriyor.

Konuyu açıklamak, gerçeği kamuoyuna aktarmak diye bir derdi yok.

Tam aksine, gerçeklerin üstünü örtmek için çabalıyor.

Debeleniyor..

Ama başaramıyor..

Ne kadar süslü cümleler de etse..

Artık halk, bunun yalanlarına inanmıyor..

Durdurduğu metro hattı ile ilgili yaptığı açıklamada, bakın başka neler söylemiş:

“Hat iptal edilmedi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı’na alınmadığı için kredi kullanılamıyor. Onay verilmesi ve kredi bulunmasından sonra hattaki çalışmalar yeniden başlayacak.”

Karşı saldırıyı görüyor musunuz?

Suçlu kendisi değil, Cumhurbaşkanlığı imiş.

Cumhurbaşkanlığı yatırım programına almış olsa..

Ekrem İmamoğlu, o metro hattını tabii ki yapacakmış..

Bir şartı daha var, Bay Ekrem’in.

Yatırım programına alındıktan sonra..

“Bir de kredi bulmamız lazım” diyor.

Dikkatleri hafriyatla doldurulan kazıdan başka yerlere dağıtmak için, “Diğer noktalarda aldığımız kredi var. Ama o krediyi buraya kullanamıyoruz” diyor..

Ben de, gözyaşları akıtarak..

“Sen bu ‘Cumhurbaşkanlığı yatırım programı’ndan ve ‘bankaların sana metro hattı için kredi vermemesi’nden ne çektin be” diyorum.

İşin esprisi bir yana..

Ekrem Bey’in yatırım programı ile ilgili iddiası doğru mu?

Doğru..

Bu hat için kredi alamadığı doğru mu?

O da doğru..

O zaman, Bay Ekrem haklı mı?

Hayır, haklı değil..

Çok somut örnekle cevaplayacağım..

Lafı evirip çevirmeden, direkt soracağım:

“Afedersin Ekrem bey. Fatih’in portresi adı altında, yurtdışındaki iki tane çakala, belediye kasasından yolladığın 10 milyon TL için, Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bir ifade var mıydı?”

Öyle ya..

Ekrem Bey bir hizmeti hayata geçirmek için, mutlaka Cumhurbaşkanlığı yatırım programına o konunun alınması gerektiği şeklinde bir algı üretiyorsa.

Ben de kendisine sorarım: “Fatih’in portresi için. El yazması eser adı altında kimin yazdığı belirsiz sözde tarihi belgeler için.. Cumhurbaşkanlığı yatırım programı gerekmiyor da. Metro hattı için mi gerekiyor?”

Sorunun devamındaki kredi konusu da aynı uyanıklıkla tezgahlanmış bir tilkilik..

Kredi alınmadan, metro hattı yapma yasak mı?

Belediyenin tek kuruş geliri yok mu ki, yapacağı her hizmeti kredi ile yapsın?

Çok müşterisi olan hatlar için kredi alarak yatırım yaparsınız..

Az müşterisi olan hatlar için ise, vatandaşın ayağına hizmet götürmek için, belediyenin kendi gelirleri ile yatırım yaparsınız..

Her şeyi, Cumhurbaşkanlığı yatırım programından bekleyecekseniz..

Bunu seçim meydanlarında niye söylemediniz?

“Biz tek kuruşluk hizmet yapamayız. Sadece Fatih portresi alırız. Sadece kıyak ihale verdiğimiz işadamlarına aldırdığımız Kanuni portrelerini kendimize bağış gibi göstertip alırız. El yazması eski eser diye, İngiltere’ye para aktarırız. Ama bunların dışında biz metro hattı falan yapmayız. Yapmamız için, Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bunların olması gerekir” dediniz mi?

Demediniz..

Seçim meydanlarında, “Biz kredisiz iş yapmayız. Vereceğimiz tüm hizmetlerin, önce Cumhurbaşkanlığı yatırım programında yer alması gerekir. Yetmez. Bunlar için bankaların da bize kredi vermesi gerekir. Ki biz metro hatlarını yapabilelim” dediniz mi?

Demediniz..

Şimdi bunları kendinize bahane olarak gösterip, “temel atmama töreni” düzenlediğiniz gibi, açılmış kazıları harcama yaparak dolduruyorsunuz, sonra da utanmadan, “Bir ayda tekrar açarız, sorun değil. Yeter ki kredi gelsin” diyorsunuz..

Belediyenin kendi gelirleri ile de, o metro hattının yapılma imkanı var ama..

Ben Bay Ekrem’e, bir başka alternatif daha sunayım..

“Hani ‘eski genel sekreterin, yazlık, kışlık ve baharlık lüks arabaları’ vardı ya.. Onları satmış olmalısın. Onların parası ile, metro hattının çalışmalarına devam etseydin, olamaz mıydı?’

Devam edelim hatırlatmaya: “Yenikapı’ya dizdiğin 1750 gereksiz lüks makam aracının yarısını iade ettiğini söylüyordun ya. Onlardan yapılan tasarrufla, hafriyat doldurduğun metro hattını yapmaya devam edemez miydin?”

Biliyorum..

“Ordan yapılacak tasarruflar, metro hattının devede kulağı” diyecektir, Bay Ekrem..

O zaman “temel atmama töreni” ile hafızalarımıza nakşettiği tasarrufu hatırlatayım, Bay Ekrem’e.

“Bu biyolojik arıtma tesisini yapmayarak, 1.4 milyarı, belediye kasasında tutmuş olacağız” demiştin, daha 1.5 yıl önce..

O para ile yapsaydın, metro hattını da..

Biz de, seni alkışlasaydık, Bay Ekrem!