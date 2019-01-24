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10 yıl önce ve 10 yıl sonra: CHP fotoğrafı!

24 Ocak 2019 Perşembe

Biz de modaya takılalım.

Sosyal medyadaki, “10 yıl önce ve 10 yıl sonraki fotoğraflar”ı yayınlayarak, nelerin değiştiğini-değişmediğini gösteren ifşaatı hayata geçirelim..

Onlar, kişilerin “10 yıl önceki fotoğrafı ile, bugünkü fotoğraflarını yan yana koyup” neler değişmiş, yorumunu takipçilerine yaptırırlar iken...

Biz de..

CHP’nin 10 yıl önceki fotoğrafı ile, bugünkü fotoğrafını yan yana koyup, yorumunu size bırakalım.

10 yıl önceki CHP fotoğrafında, genel başkanlık koltuğunda Deniz Baykal oturuyor..

Sayısız seçime girmiş..

Yenilmiş ha yenilmiş.

Bir sefercik bile olsa, tek başına iktidara gelmemiş.. Gelememiş..

Şimdi aynı koltukta Kemal Kılıçdaroğlu oturuyor..

O da yenilmiş ha yenilmiş..

Başkanlık sistemine geçildiği için..

Artık eskisi gibi, koalisyon ile iktidar olma ihtimali de kalmamış..

Seçim öncesi ittifaklarla, “Bir kafa karışıklığı oluşturup, aradan sıyrılıp çıkabilir miyiz?”in derdine düşmüş..

10 yıl önce, başörtülü insanı nerede görse, hemen yasaklamak, onların özgürlüklerini kısıtlamak isteyen, bunun için dava açan bir CHP fotoğrafı var..

Bu kapsamda..

TBMM’de anayasa değişikliği yapıldığında.

AK Parti ve MHP birlikte hareket ederek.. TBMM’de, halkoylamasına bile gitmeye gerek olmayacak çoğunlukla.. 411 milletvekilinin oyu ile, başörtüyü serbest bırakan değişikliği yapıyorlar..

10 yıl önceki CHP, hemen Anayasa Mahkemesi’ne gidip, “Bu düzenleme iptal edilmeli” diyor..

10 yıl sonraki CHP ise.. 

Aynı davalardan, aynı söylemlerden bıktığından mıdır.. Anayasa Mahkemesi de artık kendisine yüz vermediğinden midir.. Artık parti tüzel kişiliği ile değil, üyesi olan milletvekilleri ile başörtü yasakçılığını sürdürüyor..

Avukatlara getirilen başörtü özgürlüğü sonrasında, CHP dava açmıyor ama..

CHP’li Mahmut Tanal, Danıştay’da dava açıyor..

Subaylara başörtü yasağı kalktığında..

Parti olarak kendisi cesaret edemiyor ama..

Dirsek teması olan küçük partilere dava açtırıyor.. Kendisi hiç görüş beyan etmiyor.. Topa girmiyor.. Üç maymunu oynayarak, durumu geçiştirmeye çalışıyor.. Açıkça, “bu bir özgürlüktür” demiyor..

Böylece... CHP’nin genel başkanı, parti yönetimi, uzun yıllardır tartışılan konularda dini özgürlükleri kısıtlayacak taleplerde bulunmuyor..

Ama yine de yasakçılığını hepten terketmiyor..

Tıynetinin gereğini yapıyor..

Genlerindeki DNA’yı ortaya çıkarıyor..

İl ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi veren düzenleme çıkarıldığında, soluğu hemen Anayasa Mahkemesi’nde alıyor.. Parti olarak açtığı davada, “Müftülerin nikah kıyma yetkisi iptal edilsin” diyor..

Dün itibari ile de..

Anayasa Mahkemesi, oybirliği ile aldığı karar ile, bu talebi reddederek, CHP’yi hüzne boğuyor.. 

10 yıl önce de.. CHP’de, halkla gerçekten iç içe olan tek siyasetçi konumundaki (Ben çizgisi itibari ile kendisini tasvip etmesem de.. Halkta bıraktığı izlenim açısından söylüyorum) bir Mustafa Sarıgül problemi vardı..

Sol bir partide siyaset yapsa da.. 

Dindarların oyunu almaya ihtiyaç duymayacağı bir ilçeden belediye başkan adayı olsa da..

Sadece seçim öncesindeki aylarda değil. Seçildikten sonra da.. 

Eyüp Sultan’da sabah namazında cemaat arasında görebileceğiniz.. 

Sadece bayram namazlarında değil, cuma namazlarında da kendisini görebileceğiniz.. 

Taziyenizde, düğününüzde, çocuğunuzun doğumunda hemen yanıbaşınızda biten, siyaseti iyi bilen bir Mustafa Sarıgül vakası vardı..

Dün CHP’den istifa etmesi ile..

10 yıl sonraki CHP’de de..

Yine bir Mustafa Sarıgül olayı var..

Beyaz Türklerden kabul edilmeyen..

Başarısını tescillediği halde istenmeyen.. CHP’den dışlanan, başka partilerden veya bağımsız olarak seçime girmeye zorlanan Mustafa Sarıgül olayı..

10 yıl önce de vardı..

10 yıl sonra da var..

Okullarda öğrencilere din eğitimi konusunda da.. 10 yıl önceki CHP de “istemezükçü” görüntü veriyordu..

Bugün de verdiği görüntü aynı..

Belki bir farkla..

10 yıl önce, yönetimi temsil eden isimler, sabahtan akşama kadar tekrar tekrar parti adına o söylemi dillendiriyordu.

Okulda mescide karşı çıkılıyordu. Öğrenci camiye götürülüp, ibadetlerin pratiğinin öğretilmesine karşı çıkıyorlardı..

10 yıl sonra bugün de..

Kendileri yönetim olarak yapmasalar da..

Milletvekillerine bireysel açıklama yaptırıyorlar. 

Dayatmacılıkları ile ünlü sol sendikaların bu konudaki söylemlerine, hariçten destek veriyorlar..

Bu milletin büyük çoğunluğunun müslüman olduğunu, çocuklarına İslam’ı öğretmek istediklerini bir türlü kabul etmiyorlar.. Kabullenmiyorlar.. 

**

 10 yıl önceki ve bugünkü CHP fotoğrafları ile..

CHP’nin saçlarına aklar düşmüşse de.. Sertlikleri törpülenmiş ise de..

Bazı yasaklardaki ısrarcılıklarına frenlemeler gelmişse de..

Yüzdeki buruşuklukların verdiği ağırdan almalar gibi.. “İstemezük”çülük sergiledikleri konulardaki taleplerini artık alçak perdeden yapmaya evrilmişlerse de..

İstediği kararlar çıkmadığında ortalığı velveleye vermiyor ise de..

Fotoğraf, 10 yıl önceki ile aynı gibi..

Dün başörtü yasağını Anayasa Mahkemesi’ne götürüyordu..

Bugün müftünün nikah kıyma yetkisini..

Dün başörtü yasağının sürmesini kendisi istiyordu.

Bugün partililerine yaptırıyor..

Din eğitiminin engellenmesi için dün kendisi açıklama yapıyordu.

Bugün sol sendikaları destekleyerek aynı yolda yürüyor.

Ne demiş atalarımız.

Katranı kaynatsan da olmaz şeker..

Cinsini sevdiğim, cinsine çeker..

CHP de aynen öyle..

Ha 10 yıl önce..

Ha 10 yıl sonra..

Yine yasakçı..

Yine halkına düşman.

Yine özgürlüklerin genişlemesinden değil, sınırlandırılmasından yana..

Yine her olumlu gelişmeye “istemezük” diyen..

İçindeki halkla bütünleşen isimleri tasfiye eden..

Seçimden seçime camiye gelenleri el üstünde tutan bir parti..

“Değişimi” diyemiyorum..

“Değişmemeyi” görüyor musunuz? 

 

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YORUM YAZ

  • MusabMusab1 sa önce
    Bismillah hiç unut miyorum rahmetli dedem anlatırdı bizim köyden başka köye kuranı kerim dersini almaya giderdik zaman chp zamanı idi din yasak herkesin başında malumunuz şapka zorunlu idi seydamız mela muhammed bize ders almaya geldiğinizde elif ba nızı şapka altına saklayın yolda jandarma rastlarsa biz akrabalarımıza gidiyoruz deyintabiki bu zülümlerinin bir bülümü.aradan baya zaman geçti baktılarkı burada siliniyor lar hamileliye yatılar hdp diye bir çocuk buraya getirdiler aynı oyun rahmetli timur taş hocamızın deği gibi zavalı müslümanlar daha nezamana kadar bunlara kanacaksınız bunlar hem din hem insan düşmanı kiyamete kadar deyişmezler ne mutlu müslümanım diyene
  • OzkanOzkan1 sa önce
    Yarin ki yazinizda da 10 yil onceki ak parti ile bugunki ak parti yi bir kiyaslayin Ali bey.Ama hicbir ayrintiyi atlamayin, mesela 10 yil once devlet bahceliye ak parti ne diyorken bugun ne diyor. 10 yil once Hocam dediklerine bugun ne diyorlar hepsini yazin
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Aydinlik yazari selahattin on kibsr 24/1/,19 yazilmayanlar kitabinda gul neden kilicdarolunu istifadan vazgecirdi diyor.istifa karari alan kilicdaroglu,vazgeciren pelsilvanya dir A.gulde ayni telkinde bulundu Tayip erdogana karsi muhalefetin zarar goreceginu endisesi agirlasan ekomomok kosullar 31 mart secimindebuyuk yenilgi buyuk vurgun yiyecegini Akp kirilmalar olacagini erken secime mecmur kalacagini yazmis haber googil de devami var.
  • MahmutMahmut2 sa önce
    CHP kimsenin umrunda değil artık. Halk geçim derdine düştü. Bence siz de temcit pilavı gibi chpden bahsedeceğinize halkın ilgilendiği konuları yazın biraz da.
  • SametSamet2 sa önce
    Katranı kaynatsanda olmaz şeker!!!Dünyada ki düşünce yaklaşımlarına bu açıdan bakmak gerekir.Yani İslam ve gayri islam !!!Onlar kaynatıp kaynatıp dursun, biz müslümanlar olarak oyuna gelmeyelim, duruşumuzu belli edelim.
  • ŞenolingŞenoling3 sa önce
    10 sene önce ne vardı? Beraber yürüdük biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda vardı. Gel artık bitsin artık bu hasret vardı.10 sene önce işte bu vardı. Sonrası malum. Neredeyse devlet elden gidiyordu.
  • YusufYusuf3 sa önce
    Yahu karabasan CHP ülkenin tek gerçek partisi, 90 kusur yıllık parti, Kılıçdaroğlu gitse yerine bir sürü alternatif var, erdoğan ve izlediği politika gereği, erdoğandan sonra akpartiyi bir düşün, erdoğan yoksa akparti bir hiç, erdoğanın yanında kimseye itibar yok, doğru yoldasınız devam
  • Ramazan Başbuğ Ramazan Başbuğ 4 sa önce
    Şu Ertan Tan tam bir şarlatan !
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 7 sa önce
    Sayın yazar ben parti felan tutmam ama normalinde insan 10 yıl önce 10 yıl sonra bir nostalji yapınca otomatik olarak iktidara gözü takılıyor ! Acaba bir empati yapalım ! Son 10 yılda nelere şahit olduk ? Kaç vatandaş intahar etti ? Kaç çocuk gelin oldu ? Bir mağduruz da mağduruz politikası var bu taktik hakkında ne düşünülür ? Darbe oldu ? Darbe yapar kurumun başındaki şahıs terfi etti ? Soran olmadı ki evladım sen o koltukta bostan mi gözetliyordun ? Bu iş mu mesafeye geldi ? Daha dün gel gel bitsin bu hasret dediyin şahıs darbe yapt ? Bu nasıl bir iştir ? Sonra da çıkıp '' NE İSTEDİ DE VERMEDİK '' bu bir itiraf deyil mi ? Vatandaş olarak aklıma takılıyor acaba ne vermiş ? Babasının malından mı vermiş yoksa benim hakkımdan mı? Mağduruz da mağduruz he mağduriyet ! Malesef benim şahşi görüşüm giderek Kraliyete doğru ilerliyoruz . Selamlar ....
  • nostaljinostalji8 sa önce
    16 yıl öncesinde AKp vardı iktidarda şimdi ise AKpbile kağıt üzerinde varne etkisi var ne gücü yönetenleri üzerinde. Demokrasinin ise D si bile yok.partideBelediye başkanları adayları bile istişare ile değil emir komuta zincir ile seçiliyor. Yalanmı? İşteYılları mukayese edeceksenizCHP deki olumlu gelişme veya değişmezlikleri değil Akp deki negatif değişimleri de yazınız. veülke 1 tek adamın sözlerinin kanun olması sistemi yönetiliyor. ve bunun adına partili Cumhurbaşkanı sistemi deniyor yalan mı?A MA gazetenizin değerli yazarı Say ın Dilipak Hala ,iştişare ile yönetim diyor hala liyakat ile yönetim diyor. Tabii onun ideali o ama olan malesef başka. ÜNzira deyin diyor ve iştişaredenİslamdaki hak ve hkuktan bahsediyor. Onun iyi niyeti için üzülüyorum.

Ali Karahasanoğlu

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