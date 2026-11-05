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Gündem CHP’den istifa edip yeni partiye katılmıştı! Merdivenden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti
Gündem

CHP’den istifa edip yeni partiye katılmıştı! Merdivenden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

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CHP’den istifa edip yeni partiye katılmıştı! Merdivenden düşen belediye meclis üyesi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde evinin çatısına çıkarken merdivenlerden düşen Yeni Parti’li belediye meclis üyesi Ergün Usta hayatını kaybetti.

Çatalzeytin ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çatıya çıkmak isteyen Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi Ergün Usta (70), dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Usta’nın cansız bedeni, telefonlara cevap vermeyince endişelenen arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri tarafından bulundu. Usta’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Uzun yıllar öğretmenlik yapan Ergün Usta, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Çatalzeytin Belediye Meclis Üyesi seçilmiş ancak geçtiğimiz aylarda istifa ederek Yeni Parti’ye katılmıştı.

 

 

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