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Yerel Engelli merkezinde vahşet ve soygun ağı çökertildi! İnsanlık dışı muamele ölüm getirdi!
Yerel

Engelli merkezinde vahşet ve soygun ağı çökertildi! İnsanlık dışı muamele ölüm getirdi!

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Engelli merkezinde vahşet ve soygun ağı çökertildi! İnsanlık dışı muamele ölüm getirdi!

Rehabilitasyon merkezinde kalan H.K.'nın şüpheli ölümüyle derinleştirilen soruşturmada, yetersiz hijyen koşulları, ağır personel ihmalleri ve korkunç kötü muameleler bir bir gün yüzüne çıktı.

Elazığ’da rehabilitasyon ve aile danışma merkezinde engelli bir bireyin ölümüne neden olan ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan engelli birey H.K.’nın ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Soruşturma kapsamında, engelli bireylere kötü muamele, hijyen şartlarının yetersizliği, personel ihmali ve hasta yakınlarından harçlık adı altında para alan 14 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4’ü mahkeme heyeti tarafından tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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