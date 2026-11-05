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Spor CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Freiburg
Spor

CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Freiburg

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CANLI ANLATIM: Trabzonspor - Freiburg

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk ediyor. Karşılaşma Trabzonspor 0 - 1 Freiburg skoruyla devam ediyor.

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Trabzonspor 0 - 1 Freiburg

Devre Arası

40' Saviolo sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Onuachu'yu geçen top Salah'ın önünde kaldı. Net pozisyonda Salah yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

39' Grifo'nun ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

28' Sarı Kart: N. Saviolo

26' Salah sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Salah'ın şutunda baraja çarpan top kornere gitti.

21' Onana'nın hatalı pasında topu alan Lienhart pasını Matanovic'e verdi. Matanovic'in ceza sahasından yaptığı vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.

14' GOL! Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında Matanovic'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'dan döndü. Dönen topa vuruşunu yapan Kübler çaprazdan ağları sarstı.

8' Makengo sol kanattan etkili geldi ancak Nwaiwu araya girerek rakibinin geçişine izin vermedi. Devamında Makengo topu auta gönderdi.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Mendy, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic.

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