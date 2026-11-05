  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Osmanlı mirasına Yunan gaspı: Tarihi camiyi kilise müzesi yapıyorlar Gençler ve kadınlar öncelikli! Besicilere 48 bin lira teminat ile 16 büyükbaş hayvan müjdesi Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde konuştu! Kurum’dan İstanbulluya dönüşüm ve konut müjdesi Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular Topal ördeği tiye aldılar! Trump komedi malzemesi oldu Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi Yahudi lobisi Demokratları desteklediğini itiraf etti: Sarı Şeytan’a Siyonist hançer! Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’ İP ortalığı gerdi, görüşmeye ara verildi: Şehid bacısına küfredenlerden şimdi de ‘şerefsiz’ hakareti 1 işçi sağ kurtarıldı! İstanbul'da toprak kayması
Gündem Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağrılan İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya hakkında adli kontrol talep edildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçen başsavcılık, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı.

ÜÇ İSİM SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.

Üç isim, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ADLİ KONTROL PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken sosyal medyada İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ SORUŞTURMA

Başsavcılık, ifade işlemleri sürerken adli kontrol talebinde bulunulduğu yönünde paylaşım yapan kişiler hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı.

Böylece sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturmasının yanı sıra, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya paylaşımları da adli inceleme konusu oldu.

GÖZLER SAVCILIKTAN GELECEK AÇIKLAMADA

Üç ismin ifade işlemlerinin ardından haklarında nasıl bir adli işlem uygulanacağı merak edilirken, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İfade vermeye çağrılmak, tutuklama veya adli kontrol kararı verildiği anlamına gelmiyor. Şüpheliler hakkında uygulanacak tedbirlere ilişkin resmî kararların esas alınması gerekiyor.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek

Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek

Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı
Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı

Ekonomi

Sermaye piyasasındaki fon tasfiye sürecinde yatırımcılara toplam 117,6 milyar tl ödeme yapıldı

Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular
Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular

Gündem

Selman Öğüt peş peşe sıraladı! Foncu Fatma Betül Sayan Kaya'ya sorular

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ramazan

Halkı yanıltmayın o zaman...Halkın beklediğini yapın...Siz yapmazsanız halk yapacak bunu da iyi bilin...!

...

bir defayla birşey olmaz diyordu ama yalan haber günlerdir devam ediyor! barış terkoğlu'nu alan yok mu?
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23