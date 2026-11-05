Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan isimlerin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarını incelemeye aldı.

ÜÇ İSİM SAVCILIĞA ÇAĞRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlyas Kaya, eşi Fatma Betül Sayan Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.

Üç isim, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne geldi.

ADLİ KONTROL PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLDU

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri devam ederken sosyal medyada İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

BAŞSAVCILIKTAN YENİ SORUŞTURMA

Başsavcılık, ifade işlemleri sürerken adli kontrol talebinde bulunulduğu yönünde paylaşım yapan kişiler hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlattı.

Böylece sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili yürütülen fon soruşturmasının yanı sıra, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya paylaşımları da adli inceleme konusu oldu.

GÖZLER SAVCILIKTAN GELECEK AÇIKLAMADA

Üç ismin ifade işlemlerinin ardından haklarında nasıl bir adli işlem uygulanacağı merak edilirken, soruşturmanın seyrine ilişkin yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İfade vermeye çağrılmak, tutuklama veya adli kontrol kararı verildiği anlamına gelmiyor. Şüpheliler hakkında uygulanacak tedbirlere ilişkin resmî kararların esas alınması gerekiyor.