Ekrandaki zehir İhsaniye'de patladı: Bu alçak adalete hesap verecek! 3’ü kadın öğretmen 8 vatandaşı katletti

Şiddeti, cinayeti ve sapkınlığı dizi adı altında evlerimize kadar sokan ekran medyasının ahlaki erozyonu sokaklara taştı; Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 3’ü kadın öğretmen 8 masumu katleden o alçak caninin eşkali belirlenirken, yakalanması an meselesi olan katile ve onu besleyen ekran terörüne tepki yağdı.

AFYON KARAHİSAR’DA NE OLDU?

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde kan donduran bir katliam yaşandı. Gözü dönmüş bir cani, pompalı tüfekle dehşet saçarak 8 vatandaşımızın hayatını kararttı. Katledilenlerin arasında geleceğimizi emanet ettiğimiz 3 masum kadın öğretmenin de bulunması yürekleri dağlarken; olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçan alçak katilin görüntülerinin tespit edildiği ve emniyet güçlerinin caninin ensesine binmek için dev bir operasyon başlattığı bildirildi.

EKRANLARDAN SOKAĞA TAŞAN ZEHİR VE AHLAKİ EROZYON

Yıllardır "yerli dizi" adı altında evlerimize sokulan, eline silah almayı prim sayan, kaba kuvveti ve cinayeti meşrulaştıran pespaye yapımlar; bugün sokaklarımızı kan gölüne çeviren vandallara adeta ders materyali sunmaktadır. Şiddeti güzelleyen, insan hayatını hiçe sayan ve ekran başındaki zihinleri uyuşturan bu yayın politikaları, toplumun manevi ve ahlaki surlarında devasa gedikler açmıştır. Reyting uğruna milli ve manevi değerlerimizi dinamitleyen ekran terörü, sokağa şiddet olarak tırmanırken; vicdansız caninin en ağır cezayla zindana tıkılması ve bu zehirli yayınlara karşı acil tedbir alınması bekleniyor.

İhsaniye’deki bu kanlı vahşetin ardından milletin vicdanından yükselen şu sosyal medya paylaşımı ise ekran terörünün toplumu getirdiği acı noktayı açıkça özetledi:

"Halkın ruhen ahlaken çivisi çıktı hatta çöktü gibi! Tvleri açıyorsunuz birbirini bıçaklayan kurşunlayan kırbaçlayan sopalarla döven işkence yapan küçüğünden büyüğüne ruh hastası karakterlerin olduğu yerli diziler var. Gerçek hayatta ise seri katiller manyaklar sapıklar heryerde!"