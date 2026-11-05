AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında verilen tutukluluğun devamı kararı yeniden gündeme geldi. Mali işlemlerle ilgili suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunan Uğur'un dosyasını inceleyen mahkeme, tahliye yönünde karar vermedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un yargı süreci kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
21 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanan Uğur'un dosyası, eylül ayında gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinde yeniden değerlendirildi.
Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda Uğur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.
MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKMADI
AHBAP soruşturması kapsamında Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutulan Oğuzhan Uğur hakkında 12-13 Eylül tarihlerinde kamuoyuna yansıyan kararda, mevcut tutukluluk durumunun sürdürülmesi kararlaştırıldı.
Böylece Uğur'un cezaevindeki tutukluluk süreci devam etti.
OĞUZHAN UĞUR'A HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?
Soruşturma kapsamında Babala TV kurucusu Uğur'a, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.
Soruşturma dosyasında mali işlemler, banka hesap hareketleri ve para transferlerinin incelendiği bildirildi.
Söz konusu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.
SORUŞTURMADA 28 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.
Eylül ayında yayımlanan haberlerde, soruşturma kapsamında toplam 28 kişinin tutuklandığı aktarılmıştı.
Dosyada mali hareketlerin incelenmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğü bildirilmişti.
GÖZLER YARGI SÜRECİNDE
Oğuzhan Uğur hakkında eylül ayında verilen tutukluluğun devamı kararının ardından, soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.