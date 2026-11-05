  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi Yahudi lobisi Demokratları desteklediğini itiraf etti: Sarı Şeytan’a Siyonist hançer! Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’ İP ortalığı gerdi, görüşmeye ara verildi: Şehid bacısına küfredenlerden şimdi de ‘şerefsiz’ hakareti 1 işçi sağ kurtarıldı! İstanbul'da toprak kayması Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması: Gerekli adımları atacağız Bakan Şimşek’ten fon ve enerji açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü önemli açıklamalar İstanbul'a suikast için geldiler! Hücre evine baskında korkunç plan ortaya çıktı Bakan Bayraktar, 2040 vizyonunu açıkladı! Türkiye'nin enerji planı belli oldu
Gündem AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu
Gündem

AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında verilen tutukluluğun devamı kararı yeniden gündeme geldi. Mali işlemlerle ilgili suçlamalar nedeniyle cezaevinde bulunan Uğur'un dosyasını inceleyen mahkeme, tahliye yönünde karar vermedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un yargı süreci kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

21 Temmuz 2026 tarihinde tutuklanan Uğur'un dosyası, eylül ayında gerçekleştirilen tutukluluk incelemesinde yeniden değerlendirildi.

Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda Uğur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI ÇIKMADI

AHBAP soruşturması kapsamında Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutulan Oğuzhan Uğur hakkında 12-13 Eylül tarihlerinde kamuoyuna yansıyan kararda, mevcut tutukluluk durumunun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Böylece Uğur'un cezaevindeki tutukluluk süreci devam etti.

OĞUZHAN UĞUR'A HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLİYOR?

Soruşturma kapsamında Babala TV kurucusu Uğur'a, “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma dosyasında mali işlemler, banka hesap hareketleri ve para transferlerinin incelendiği bildirildi.

Söz konusu suçlamalara ilişkin kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

SORUŞTURMADA 28 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Eylül ayında yayımlanan haberlerde, soruşturma kapsamında toplam 28 kişinin tutuklandığı aktarılmıştı.

Dosyada mali hareketlerin incelenmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğü bildirilmişti.

GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

Oğuzhan Uğur hakkında eylül ayında verilen tutukluluğun devamı kararının ardından, soruşturmanın sonraki aşamalarına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cengiz

Patlamamış barajı bir yerlere yaranmak için patlatirsan sonunda işte böyle patlarsin,
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23