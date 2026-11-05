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Spor İlk 11 Belli Oldu! Fırtına Avrupa'da dev maça çıkıyor!
Spor

İlk 11 Belli Oldu! Fırtına Avrupa'da dev maça çıkıyor!

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İlk 11 Belli Oldu! Fırtına Avrupa'da dev maça çıkıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde çıktığı ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan bordo-mavililer, zorlu Alman ekibi Freiburg karşısında kayıpsız gidişatını sürdürmek için sahaya çıkıyor.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, 3. haftada Freiburg'u konuk edecek. Kritik mücadelede Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Trabzonspor, Akyazı Stadyumu’nda Alman ekibi Freiburg’u ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak maç TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Mendy, Fabinho, Muçi, Salah, Mustafa, Pina, Nwaiwu, Onuachu, Cenk, Saviolo

Freiburg: Backhaus, Lienhart, Eggestein, Engelhardt, Kübler, Irie, Ginter, Matanovic, Grifo, Makengo, Goto

 

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ'NDE KAYIPSIZ

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

TRABZONSPOR’DA 4 EKSİK VAR

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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