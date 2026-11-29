3 kilo yeşil zeytini aldıktan 2 gün sonra çıtlatıyoruz. Hemen yaparsanız zeytin sert olacağından bir kaç yerinden çatlayabilir. Çıtlattığımız zeytinleri suya ıslatıp ilk 3 gün suyunu değiştirmiyoruz ki acı suyuyla kalsın erimesin.

Sonraki günler tatlanana kadar 2 günde 1 suyunu değiştiriyoruz. Hemen yiyeceklerinizi her gün değiştirebilirsiniz ama yağı suya geçer tadı az olur. Zeytinimizin kapağını mutlaka kapatın. Zeytinimiz yenecek kadar tatlandımı, biz biraz acımsı tadını seviyoruz. Zeytinimizi kuruyoruz.

Bidonumuzun üzerine ölçerek 1 litre suya 3 tepeleme iri tuz, 1 çay kaşığı limoz tuzu, bir tutam nohut, 1 tatlı kaşığı şeker( şeker zeytini tabağa aldığınızda kararmasını önler) hazırlayıp zeytinimizi kuruyoruz. 3 litre kadar yetecektir. Siz bidonunuza göre 1 litre üzerinden ölçerek yapın. Zeytinlerin üstüne yeşil limonu iri iri dilimleyip en üstüne kapatıyoruz.

Üzerine biraz tuz serpiyoruz. Vaktiniz varsa limonları dilimleyip tuzlayıp bir kaç saat bekletip öyle koyun. Limon zeytinlerinizin sararmasını, renginin güzel olmasını sağlayacak. Kışlık saklayacağınız zeytinleri çok tatlanmadan böyle salamura yaparsanız çok uzun zaman saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.