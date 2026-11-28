Niğde - Akit - Dursun Suna



Türk atletizminin yetiştirdiği önemli isimlerden, Niğdeli eski milli atlet, emekli Albay ve Atletizm Federasyonu eski Başkanı Abdullah Kökpınar'ın vefatı, spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

1927 yılında Niğde'de dünyaya gelen Abdullah Kökpınar, askerlik mesleğinin yanı sıra atletizm alanındaki başarıları, spor yöneticiliği ve araştırmacı kimliğiyle uzun yıllar Türk sporuna hizmet etti.

Sporculuk döneminde defalarca milli formayı giyen Kökpınar, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil ederek önemli dereceler elde etti.

Dünya Ordulararası Atletizm Şampiyonalarında 3 bin metre su engelli ve 5 bin metre yarışlarında dört kez altın madalya kazanan Kökpınar, 1954 yılında Balkan Şampiyonası'nda 3 bin metre su engelli ve 5 bin metrede gümüş madalyanın sahibi oldu.

Atatürk Koşusu'nu kazanan başarılı atlet, Belgrad'da dönemin dünyaca ünlü Çek atleti Emil Zátopek'i 5 bin metre yarışında geride bırakarak 14.27'lik derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı.

Aktif sporculuk hayatının ardından eğitim ve antrenörlük çalışmalarına yönelen Kökpınar, sporun bilimsel temeller üzerinde gelişmesine katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

İngiltere Askeri Spor Okulu'nda eğitim gören, antrenörlük diploması alan Kökpınar, Dünya Antrenörler Birliği üyeliği ve Beden Terbiyesi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

14 Mayıs 1981 ile 30 Eylül 1984 tarihleri arasında Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Kökpınar, atletizmin gelişmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar gerçekleştirdi.

Spor araştırmacısı kimliğiyle de öne çıkan Kökpınar, 1961 yılında Cüneyt Koryürek ile birlikte kaleme aldığı Atletin Kitabı ve 1986 yılında yayımladığı 15. Yüzyıldan Günümüze Sporda Ünlüler Ansiklopedisi ile Türk spor literatürüne de önemli katkılar sundu.

"NİĞDE'NİN YETİŞTİRDİĞİ BİR DEĞER DAHA EBEDİYETE UĞURLANIYOR"...

Bir ömrü sporun içinde geçen Abdullah Kökpınar, atletizm pistlerinde kazandığı madalyaların yanı sıra spor yöneticiliği, antrenörlük ve araştırmacılık alanlarındaki çalışmalarıyla da hatırlanacak.

Niğde'nin yetiştirdiği bu kıymetli spor insanının vefatı, yalnızca memleketi için değil, Türk atletizmi ve spor camiası için de önemli bir kayıp olarak değerlendirildi.