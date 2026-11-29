Belçika'da yapay zekâ destekli gerçekleştirilen siber saldırının bilançosu ağırlaşıyor. İlk belirlemelere göre 86 belediyeyi etkilediği açıklanan saldırının çok daha geniş bir alanı kapsadığı ortaya çıktı.

Siber güvenlik şirketi Secutec'in CEO'su Geert Baudewijns, Belçika basınına yaptığı açıklamada, saldırıdan etkilenen belediye sayısının 120'yi geçmiş olabileceğini bildirdi.

VERİLER TEK TEK İNCELENİYOR

Belçika Siber Güvenlik Merkezi (CCB) ile koordineli çalışma yürüttüklerini aktaran Baudewijns, ilk tespitlerin kolay doğrulanabilen verilere dayandığını, şimdi ise daha karmaşık veri kümelerinin incelendiğini kaydetti.

Baudewijns, "Artık ayrı klasörleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Belediyelerin isimlerini ancak yüzde 100 emin olduğumuzda açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırının gerçek boyutlarının birkaç gün içerisinde netleşmesi ve etkilenen belediyelere resmi bildirim yapılması bekleniyor.

1,2 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINMIŞTI

Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar, 25 Kasım'da yaptıkları ortak duyuruda, Flaman Bölgesi'ndeki 82 belediyede yaklaşık 1,2 milyon kişinin kişisel bilgilerinin yapay zekâ destekli siber saldırıyla ele geçirildiğini açıklamıştı.

BELEDİYELERİN SİSTEMLERİNE GİRMEDEN VERİLERİ ÇALDILAR

Saldırganların doğrudan belediyelerin sistemlerini hedef almak yerine, geri dönüşüm merkezlerine ait verileri ve şifreleri barındıran bir hizmet sağlayıcısının yeterli güvenlik önlemleri bulunmayan sunucusuna eriştikleri belirlenmişti.

BANKA HESAP NUMARALARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Siber saldırıda vatandaşların isimleri, adresleri, doğum tarihleri, ulusal sicil numaraları, kimlik kartı numaraları, uluslararası banka hesap numaraları (IBAN) ve bazı araçların plaka bilgilerinin ele geçirildiği bildirilmişti.

Saldırıdan etkilenen belediyelerin kesin sayısının belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.