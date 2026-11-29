Esenyurt'ta kız çocuklarını taciz eden şüpheli yakalandı! Sicilinden de aynı suç çıktı
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği belirtilen 28 yaşındaki T.T., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce de benzer suçtan adli kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Esenyurt'ta kız çocuklarını hedef alan taciz olaylarına ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler ve yapılan şikâyetler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bisikletle kız çocuklarını takip ederek taciz ettiği belirtilen şahsın 28 yaşındaki T.T. olduğu tespit edildi.
DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan T.T.'nin geçmişte de benzer suç nedeniyle adli kaydının bulunduğu belirlendi.
TEMMUZ AYINDA DA GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI
Şüphelinin temmuz ayında da bir kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülmüş, kızın babasının T.T.'yi darbettiği anlar kamera kayıtlarına yansımıştı.
Yeniden benzer bir suçlamayla gözaltına alınan şüpheli hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.