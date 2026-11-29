Bir dağın iki ayrı tarafından kazıya başlayıp yerin altında tam olarak aynı noktada buluşmak... Bugünün gelişmiş teknolojileriyle bile dikkat gerektiren bu çalışma, 1886 yılında yalnızca el aletleri ve dönemin makineleri kullanılarak gerçekleştirildi. ABD'nin Wisconsin eyaletinde inşa edilen Stewart Tüneli, iki ayrı ekip tarafından karşılıklı olarak kazıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların sonunda ekipler yerin altında karşılaştığında ortaya çıkan sonuç ise dönemin mühendislik başarısını gözler önüne serdi. Aradan geçen 140 yıla rağmen ayakta kalan tarihi tünel, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.