Dağın iki ucundan aynı anda kazmaya başladılar ve.. Bir yıl sonra çıkan sonuç şaşırttı...
1886 yılında Wisconsin'de bir tepede yaşananlar şaşırtıcı bulundu...
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1886 yılında Wisconsin'de bir tepede yaşananlar şaşırtıcı bulundu...
1886 yılında Wisconsin'de bir tepenin iki ayrı ucundan kazı çalışması başlatan işçiler, yaklaşık bir yıl sonra yerin altında buluştu. Dönemin sınırlı teknolojisine rağmen iki ekibin kazdığı tüneller arasındaki ölçüm hatası yalnızca birkaç santimetre oldu. 140 yıllık tarihi demiryolu tüneli, yedi yıllık aranın ardından bisikletliler ve yürüyüşçüler için yeniden açıldı.
Bir dağın iki ayrı tarafından kazıya başlayıp yerin altında tam olarak aynı noktada buluşmak... Bugünün gelişmiş teknolojileriyle bile dikkat gerektiren bu çalışma, 1886 yılında yalnızca el aletleri ve dönemin makineleri kullanılarak gerçekleştirildi. ABD'nin Wisconsin eyaletinde inşa edilen Stewart Tüneli, iki ayrı ekip tarafından karşılıklı olarak kazıldı. Yaklaşık bir yıl süren çalışmaların sonunda ekipler yerin altında karşılaştığında ortaya çıkan sonuç ise dönemin mühendislik başarısını gözler önüne serdi. Aradan geçen 140 yıla rağmen ayakta kalan tarihi tünel, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden ziyaretçilere açıldı.
Stewart Tüneli'nin hikâyesi, bir demiryolu şirketinin Freeport ile Madison arasında yeni bir demiryolu hattı inşa etme kararıyla başladı. 13 Aralık 1886'da başlatılan çalışmaların önemli aşamalarından biri, Wisconsin'deki bir tepenin altından geçecek tünelin yapılmasıydı.
İnşaatta zaman kazanmak amacıyla iki ayrı ekip oluşturuldu. İşçiler, tepenin hem kuzey hem de güney ucundan kazı yaparak birbirlerine doğru ilerlemeye başladı. Yaklaşık 400 metre uzunluğunda planlanan tünelin inşası, o dönemin şartlarında oldukça zorlu bir süreçti.
Çalışmalarda öncelikle kireçtaşı kayaları el matkaplarıyla deliniyor, ardından yerleştirilen patlayıcılarla kaya parçalanıyordu. Çıkarılan taşların taşınması için buharlı makineler ve özel taşıma araçları kullanılıyordu. Kuzey tarafında 48 tonluk, güney tarafında ise 20 tonluk buharlı kepçeler görev yapıyordu.
İnşaat süreci boyunca işçiler çeşitli zorluklarla karşılaştı. Yer altındaki büyük bir su akıntısı ve tünelin tavanındaki dengesizlik nedeniyle çalışmalar zaman zaman durdurulmak zorunda kaldı.
Tüm bu zorluklara rağmen iki ekip, Aralık 1887'de tünelin ortasında buluşmayı başardı. Ancak asıl şaşırtıcı olan, iki ayrı noktadan ilerleyen ekiplerin hesaplamalarındaki hassasiyetti. Kayıtlarına göre ekiplerin kazdığı tünellerin hizasındaki sapma bir tarafta yaklaşık 2,5 santimetre, diğer tarafta ise 2 santimetreden daha azdı.
Stewart Tüneli, tamamlanmasının ardından uzun yıllar boyunca yolcu ve yük trenlerinin geçişinde kullanıldı. Yolcu taşımacılığı 1960'lı yıllara kadar devam ederken yük trenleri 1976 yılına kadar tünelden geçmeyi sürdürdü.
Demiryolu hattının kullanım dışı kalmasının ardından bölge, doğa yürüyüşü ve bisiklet rotasına dönüştürüldü. Tünelin içine giren ziyaretçiler, diğer ucu doğrudan göremiyor. Ancak yıllar içerisinde tünelin tavanından ve yan duvarlarından düşen kaya parçaları güvenlik sorunlarına yol açtı. Eylül 2019'da yetkililer, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla geçişleri durdurdu. Yaklaşık yedi yıl süren kapanmanın ardından tarihi tünelde kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi. Projede, tünelin içerisine oluklu metal bir kaplama yerleştirilerek kaya düşmelerine karşı koruma sağlandı. Stewart Tüneli'nin 16 Kasım 2026'da yeniden açıldığını duyurdu. Böylece 1887'de iki ayrı ekip tarafından kazılan tarihi geçit, yedi yıllık aranın ardından yeniden bisikletlilerin ve yürüyüşçülerin kullanımına sunuldu.
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