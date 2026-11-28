Bolu'nun Yedigöller bölgesinde mahsur kalan ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sağ salim kurtarılan 10 kız çocuğuyla ilgili ortaya atılan iddialara Bakan Göktaş açıklık getirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Göktaş, çocuklara refakat eden üç personelin de erkek olduğu yönündeki haberlerin maksatlı ve çarpıtılmış olduğunu belirtti.

ŞOFÖR DIŞINDAKİ İKİ PERSONEL KADIN

Bakan Göktaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2’si kadındır." ifadelerini kullandı.

Gerçeği yansıtmayan haberlerin büyük bir badire atlatan çocuklara ve özveriyle görev yapan personele zarar verdiğini vurgulayan Göktaş, çocukların sosyal hayata katılmalarını ve akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olmalarını amaçladıklarını kaydetti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Çocukların yüzlerinin gösterilmemesi konusunda hassasiyet gösteren basın mensuplarına teşekkür eden Bakan Göktaş, yaşanan hadisenin tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması amacıyla Bakanlık bünyesinde teftiş başlatıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'den gezi amacıyla Bolu'ya gelen 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile üç görevlinin bulunduğu minibüs, Yedigöller Milli Parkı'ndan dönüş yolunda çamura saplanmıştı. Bir süre haber alınamayan minibüse arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda ulaşılmış, araçtaki 13 kişi sağ salim kurtarılmıştı. Çocukların üşümemesi için minibüsü çalışır vaziyette tutan şoför Nazif Ege, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamamış ve "Ben kendi kızımdan ayırmadım onları." sözleriyle duygulandırmıştı.