Husilerden Suudi Arabistan açıklaması! Büyük hasar verdiklerini iddia ettiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yemen’deki Husiler, son 48 saat içinde Suudi Arabistan’da havalimanı, enerji tesisleri ve radar sistemlerini hedef alan beş saldırı düzenlediklerini açıkladı. Hedeflerde büyük hasar oluştuğuna ilişkin iddialar bağımsız olarak doğrulanmadı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki radarların hedef alındığını öne sürdü.
ENERJİ TESİSLERİNİ DE HEDEF ALDIKLARINI SÖYLEDİLER
Seri, Cizan Rafinerisi’ne yönelik saldırıda yangın çıktığını iddia etti. El-Ahsa’nın güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Şukayk ve Cizan elektrik santrallerinin de saldırılarda hedef alındığını savundu.
Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasında yeniden tırmanan çatışmalar sürerken Suudi Arabistan’a yönelik saldırı açıklamaları da bölgedeki gerilimi artırıyor.