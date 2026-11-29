Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan turşu, kimi zaman fazla tuzlu olması nedeniyle çöpe atılıyor. Özellikle evde turşu hazırlarken tuz miktarının iyi ayarlanamaması, sebzelerin normalden daha tuzlu olmasına yol açabiliyor. Ancak fazla tuzlu turşuları birkaç basit yöntemle daha rahat tüketilebilir hale getirmek mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise turşunun tuzunu azaltırken dokusunu ve lezzetini korumak. Peki, fazla tuzlu turşuya ne yapılır?