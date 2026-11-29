Dursun Özbek 22 milyon euroyu gözden çıkarmıştı ama İtalya'dan üzücü haber...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 22 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürülen futbolcu için sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 22 milyon euro ödemeye hazır olduğu öne sürülen futbolcu için sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetimi ara transfer dönemi için çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen bir futbolcu için Özbek'in 22 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia ediliyordu.
Galatasaray'ın 22 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürülen o futbolcu Christ Inao Oulai'ydi. 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için İtalyan gazeteciden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Skorer'e konuşan Francesco Benvenuti, Oulai'nin Galatasaray'a transfer olma ihtimaline dair gelen soruya cevap verdi. Benvenuti, genç futbolcunun ocak ayında sarı-kırmızılılara imza atmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi.
Fiorentina'nın, Oulai'nin değerini katlayacağına inandığını aktaran gazeteci, kulübün niyetinin oyuncunun gelişimine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Benvenuti, Oulai'nin Fiorentina'da ayrılabilecek bir futbolcu olarak görülmediğini yineledi.
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