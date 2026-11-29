Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, konut projelerinin reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilmesine rağmen sonradan kullanıma açılmayan sosyal tesislerin hukuken ayıplı mal kapsamında değerlendirilmesine hükmetti.

Daire, satış sözleşmesinde veya teknik şartnamede açıkça yer almasa bile reklam materyallerindeki vaatlerin yerine getirilmesi gerektiğine hükmetti. İstanbul’da bir konut projesinden iki daire alan tüketici, satış sırasında yüzme havuzu, tenis kortu, fitness salonu ve köpek barındırma merkezi gibi sosyal alanların vadedildiğini ancak bunların yapılmadığını belirterek dava açtı. Şirket ise sözleşmede bu tesislere ilişkin taahhüt bulunmadığını savundu.

İstanbul Anadolu 2. Tüketici Mahkemesi, bilirkişi raporuna dayanarak tüketici lehine 128 bin 682 lira değer kaybının şirketten tahsiline karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesi de kararı hukuka uygun bularak istinaf başvurularını reddetti. Şirketin temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. maddesini hatırlatarak reklam ve ilanlarda belirtilen özellikleri taşımayan malların ayıplı kabul edildiğine dikkati çekti.

Proje kataloğu ve internet reklamlarında tanıtılan sosyal tesislerin yapılmamasını eksik ifa sayan Daire, tüketici lehine verilen bedel indirimi kararını onadı.