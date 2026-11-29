Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İslamabad'da düzenlenen ikinci olağan toplantısına katıldı.

YUNANİSTAN VE İSRAİL BASININDA GENİŞ BİR YANKI UYANDIRDI

Toplantı sonrası Mekke İttifakı bünyesindeki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ortak açıklaması yayımlandı.

Bakanlar toplantı kapsamında Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Mekke İttifakı ortaklarının toplantısı Yunanistan ve İsrail basınında geniş bir yankı uyandırdı.

"MEKKE İTTİFAKI İÇİN YENİ ÜYELERE KAPI AÇILDI"

Toplantıyı yakın markaja alan Yunanistan merkezli Ta Nea gazetesi, "Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke İttifakı için yeni üyelere kapıyı açtı" başlığıyla bir haber yayımladı.

Tarafların Mekke İttifakı'na yeni katılımlar için anlaştığını iddia eden Yunan basını haberinde, "Türkiye , Pakistan ve Suudi Arabistan, savunma iş birliğini genişletmek için görüşüyor ve Mekke Karşılıklı Savunma Anlaşması'na yeni ülkelerin dahil edilmesi için temel ilkeler üzerinde anlaştılar. Yetkililer üç ülkenin yeni üye ülkelerin katılımına ilişkin bazı ilkeler üzerinde anlaştığını ve sonraki adımların incelendiğini açıkladı." ifadelerine yer verdi.

‘YENİ YOL HARİTASI’

Atina merkezli In ise “Yeni yol haritası” başlıklı haberinde “Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, ittifaklarına üye olmak isteyen diğer ülkeler için izlenmesi gereken yol haritası konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca bölgesel barış ve istikrar için çalışmaya devam edeceklerini belirtti” ifadesinde bulundu.

"3 ÜLKEYE KARŞI PLANI OLANLAR BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNSÜN"

İsrail merkezli Zman gazetesi de toplantıyı yakından takip etti. Tel Aviv basını haberinde, ittifakın ağustos ayına kurulduğunu ve Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu hatırlattı.

Tel Aviv basını haberde, "Suudi Arabistan, İslam'ın en kutsal yerlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri; Pakistan ise nükleer silahlara sahip tek Müslüman ülke. Yani Tel Aviv'in ya da dünyada başka bir ülkenin bu 3 güce yönelik herhangi bir planı olduğunda sınamak isteyenler bir değil iki kez düşünsün." dedi.