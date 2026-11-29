Doğalgaz faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Hastaların durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde M.Y.’ye ait evde ısınma amacıyla kullanılan doğalgaz tankının bağlantı noktasında sızıntı meydana geldi.
6 KİŞİLİK AİLE ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Sızıntı nedeniyle evde bulunan 6 kişilik ailede zehirlenme belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aile fertleri, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HASTALARIN DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU ÖĞRENİLDİ
Hastaların durumlarının ciddiyeti nedeniyle hastalar daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.