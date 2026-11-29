Hipertansiyonun çoğu zaman sessiz olduğunu ancak uzun vadede ortaya çıkarabileceği sonuçların hiç de sessiz olmadığının altını çizen Doç. Dr. Canbolat, şu önerilerde bulundu: Özellikle 40 yaşından sonra, ailesinde hipertansiyon bulunanlarda, fazla kilolu kişilerde ve diyabet hastalarında düzenli tansiyon ölçümü önemli. Hipertansiyon yönetiminde yaşam tarzı değişikliği şart. Yemeklere eklenen tuzu azaltmak, salamura ve işlenmiş gıdalar yerine taze besinleri tercih etmek gerekir. Haftada en az 150 dakika tempolu yürüyüş, orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmalı. Sebze, meyve ve liften zengin, dengeli beslenmek, fazla kiloları vermek, alkol tüketimini sınırlamak ve sigarayı bırakmak kan basıncının kontrolüne katkı sağlar.