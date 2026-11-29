1- HİSSETMEYE ÇALIŞMAYIN, ÖLÇÜN Hastaların en sık söylediği ifadelerden biri, 'Tansiyonum yükselince başım ağrır, bu sayede ben anlarım' oluyor. Oysa hipertansiyonun en önemli özelliklerinden biri, çoğu zaman hiçbir belirti vermemesidir. Kişi kendisini tamamen sağlıklı hissederken, kan basıncı yüksek olabilir. Hatta bu durum yıllarca devam edebilir.