Özgür Özel'in, "Önümüzdeki cuma günü cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili çok önemli bir açıklama yapacağım, gündem değişecek" sözleri siyasi kulislerde merak uyandırdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında Özel'in cuma günü yapacağı açıklamayı gündemine taşıdı.

DİLEK İMAMOĞLU'NDAN ABDULLAH GÜL'E KADAR...

Ahmet Hakan, mizahi ihtimallere de yer verdiği yazısında şu altı tahmini sıraladı:

Ceketinin cebinden gösterişli bir kırmızı kart çıkaracak.

Ekrem İmamoğlu'nun yerine Dilek İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı ilan edecek.

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklayacak.

Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu'nu ise cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ilan edecek.

Çok uzak bir ihtimal de olsa Abdullah Gül'ün ismini açıklayacak.

Şaka yaptığını ve basın toplantısına ilgi çekmek istediğini söyleyecek.

Ahmet Hakan'ın kişisel tahminlerinden oluşan yazısında herhangi bir kulis bilgisine yer verilmezken, Özgür Özel'in cuma günü yapacağını duyurduğu açıklamanın içeriği henüz bilinmiyor.