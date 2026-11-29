Netanyahu’nun Likud Partisinden yapılan açıklamada, müzakerenin pazar yerel saatle 10.00'da Herzliya’daki bir otelde gerçekleştirileceği belirtildi.

Yashar Partisinden henüz pazar sabahı yapılacağı duyurulan müzakereye ilişkin bir duyuru yapılmazken Eisenkot'un muhalefet blokundaki Beyahad, Demokratlar ve Evimiz İsrail partilerinin liderlerini son gelişmelere ilişkin bilgilendirdiğini açıkladı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu ise Netanyahu’nun dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak kendisinin üstlenmesi şartından vazgeçtiği duyurusundan önce muhalefet lideri Eisenkot’un koalisyon kurduğunu açıklamaya hazırlandığını aktardı.

Muhalefetin hükümet kurmaya yaklaşmasının ardından Netanyahu, "ulusal birlik hükümeti" kurulması çağrısını yineleyerek dönüşümlü başbakanlığı ilk olarak Gadi Eisenkot'un üstlenmesine razı olduğunu duyurmuştu.

Netanyahu, "Bir lider olarak sorumluluğum en büyük parti ilkesi de dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakmamı ve Gadi Eisenkot'un ilk olarak başbakanlık görevini üstlenmesini, benimse dönemin başında yedek başbakan olarak görev yapmamı kabul etmemi gerektiriyor." demişti.

Muhalefet lideri Einsekot ise yanıt olarak Likud Partisinin gelecek 24 saat içinde bu konudaki ciddiyetini test etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

Eisenkot, "Netanyahu ve ekibini henüz yanıt vermedikleri ayrıntılı teklif temelinde hükümetin temel prensipleri ve politika başlıkları üzerine sahici ve hızlandırılmış bir müzakere yürütmek üzere bu gece müzakere ekibimle birlikte bulunduğum Herzliya'daki Dan Accadia Oteli’ne davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da Eisenkot ile koalisyon anlaşması konusunda mutabık kaldıklarını duyurmuştu.