Modern ve şık bir banyo tezgahı için: Tadilatsız yenilemenin o pratik sırrı...
Modern ve şık bir banyo tezgahı için artık yeni metotlar uygulanıyor...
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Modern ve şık bir banyo tezgahı için artık yeni metotlar uygulanıyor...
Artık banyo tezgahlarını modern ve şık bir görünüme kavuşturmak çok kolay! İşte eski ve yıpranmış banyo tezgahlarını büyük tadilatlara girmeden yenilemenin pratik yolları...
Banyo tezgahını değiştirmeden veya büyük bir yıkım yapmadan görünümü tazelemek isteyenler için bazı uygulamaları dikkat çekiyor.
Doğru yüzey hazırlığı, su ve neme karşı koruyucu katmanlar ve uygun malzeme seçimiyle eski tezgahlara çok daha bakımlı ve iddialı bir hava kazandırılabiliyor.
Dekorasyon uzmanlarının öne çıkardığı banyo tezgahı yenileme yöntemleri şöyle sıralanıyor:
1. BETON KAPLAMA UYGULAMASI Bu yöntemde, hafifçe zımparalanan yüzeye ince katmanlar halinde beton harç uygulanıyor ve katmanlar arasında zımpara yapılıyor. Nem ve lekelere karşı koruyucu vernikle tamamlanan kaplama, modern ve minimalist bir görünüm sunuyor.
2. BANYO VE FAYANS BOYASI Eski silikon ve armatürlerin sökülüp yüzeyin yağ ve kalıntılardan iyice temizlenmesinin ardından hafif zımpara yapılıp rulo ve fırçayla uygulanan banyo/fayans boyaları, iyi havalandırılan bir ortamda kürlendikten sonra yaklaşık 2-3 yıl dayanabilen düzenli bir görünüm sağlıyor
3. SAHTE MERMER BOYAMA Yüzeyin temizlenip zımparalanması ve astarlanmasının ardından açık renk baz kat uygulanıyor. Kuruduktan sonra ince fırça ve nemli sünger yardımıyla farklı gri ve siyah tonlarında damarlar oluşturularak şeffaf epoksi son kat ile mühürleniyor.
4. KENDİNDEN YAPIŞKANLI FOLYO Boya becerisi gerektirmeyen ve kiracılar için de pratik bir alternatif sunan mermer, granit veya desenli folyolar; temiz ve kuru yüzeye hava kabarcığı bırakılmadan uygulanıp kenarları maket bıçağıyla düzeltiliyor. Kenarların suya karşı silikonla desteklenmesi ve koruyucu katman uygulanması kullanım ömrünü uzatıyor.
5. MASİF AHŞAP TEZGAHI Doğal ve sıcak bir görünüm arayanlar için ölçülere göre kesilmiş veya hazır ahşap panellerin zımparalanıp suya karşı koruyucu yağ veya vernikle kaplanması ve kenarlarının silikonlanmasıyla banyoya sıcak bir dokunuş kazandırılabiliyor. Kısacası eskiyen banyo tezgahlarını yenilemek için her zaman uzun sürece ya da usta ekiplerine ihtiyaç duyulmuyor. Doğru malzeme seçimi ve özenli bir yüzey hazırlığıyla yapılan bu uygulamalar, banyoda kısa sürede çok daha düzenli, sıcak ve modern bir atmosfer oluşturabiliyor.
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