5. MASİF AHŞAP TEZGAHI Doğal ve sıcak bir görünüm arayanlar için ölçülere göre kesilmiş veya hazır ahşap panellerin zımparalanıp suya karşı koruyucu yağ veya vernikle kaplanması ve kenarlarının silikonlanmasıyla banyoya sıcak bir dokunuş kazandırılabiliyor. Kısacası eskiyen banyo tezgahlarını yenilemek için her zaman uzun sürece ya da usta ekiplerine ihtiyaç duyulmuyor. Doğru malzeme seçimi ve özenli bir yüzey hazırlığıyla yapılan bu uygulamalar, banyoda kısa sürede çok daha düzenli, sıcak ve modern bir atmosfer oluşturabiliyor.